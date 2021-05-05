Hepsiburada'da yer alan 10 işletmenin 7'sinde satışlar yüzde 40 arttı

Pandemide değişen müşteri beklentileriyle ivme kazanan e-ticaret, hem tüketicilerin hem de işletmelerin hayatında önemli bir noktaya geldi.

Bu büyüme ivmesinin ilerleyen dönemde de devam etmesi beklenirken, Hepsiburada, danışmanlık şirketi Deloitte ile pandemide e-ticaret ekosistemini ve Hepsiburada hizmetlerini değerlendiren bir araştırma yürüttü.

"Pandemi Döneminde Türkiye’de E-ticaret Ekosistemi ve Hepsiburada Etki Analizi" araştırmasına göre, Türkiye’de e-ticaret pandemide kazandığı hızla 2020 yılının ilk altı ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 büyüdü ve 226 milyar TL’lik bir hacme ulaştı.

Türkiye’de pandemi döneminde tüketicilerin yüzde 84’ünün e-ticareti daha çok tercih ettiği gözlemlenirken, yüzde 45’i e-ticaret üzerinden eskiye kıyasla 1,5 kattan daha fazla alışveriş yapmaya başladıklarını ifade etti. İşletmelerin yüzde 82’si için e- ticaret siteleri baskın satış kanalına dönüşürken Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin yüzde 64’ü pandemi sonrası dönemde de e-ticaretin satışları içindeki payının artacağını öngörüyor.

Hepsiburada, en sık tercih edilen e-ticaret platformu

Araştırmaya göre, pandemide 30’dan fazla kategoride 50 milyondan fazla ürün seçeneği ile müşterilerine hizmet sağlayan Hepsiburada; ürün çeşitliliği, güvenilirliği, alışveriş deneyimini iyileştiren ve kolaylaştıran yenilikleriyle her 5 müşterisinden 4’ünün en sık tercih ettiği e-ticaret platformu konumunda bulundu.

Lojistik çözümü HepsiJet ise pandemide müşterilerinin yüzde 94’üne zaman kazandırırken, Hepsiburada müşterilerinin yüzde 87’si HepsiJet ile teslimat yapılmasının alışveriş kararlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Pandemide Hepsiburada müşterilerinin memnuniyeti yüzde 17 oranında arttı. İşletmeler için ürünlerinin sipariş edilmesinden müşterilere ulaştırılmasına ve sonrasında kapıdan randevulu iade sistemine kadar çeşitli alanlarda katma değerli çözümler üreten HepsiJet, her 4 işletmeden 3’ünün diğer kargo şirketleri yerine tercihi oldu.

Platformdaki işletme sayısı 2 kat arttı

Araştırmaya göre, Hepsiburada, platform üzerinden satış yapan her 3 işletmeden 1’inin e-ticarete başladığı ilk e-ticaret sitesi oldu. Hepsiburada Türkiye’nin tüm bölgelerinde 2 kat daha fazla işletme ile hizmet verirken, en fazla büyüme gösteren şehirler Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu. Hepsiburada ekosistemindeki işletmeler 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyor.

Pandemi döneminde her 10 işletmeden 7’si için fiziksel mağaza satışları azalırken Hepsiburada, platformundaki işletmelerine cansuyu oldu ve online satışlarını artırmalarına olanak sağladı. Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artış ortalama yüzde 40 oldu. Öte yandan Hepsiburada’nın Hepsiglobal hizmeti ile ihracat yapan işletmelerin yüzde 85’i daha önce satış yapmadıkları ülkelere ulaştılar.

Ayda 200 milyonun üzerinde ziyaret sayısı var

Hepsiburada, pandemide müşterilerine daha kaliteli hizmetler sunmaları ve dijital dönüşümlerini hızlandırmaları için çatısı altında satış yapan işletmelere destek oldu. Ayda 200 milyonun üzerinde ziyaret sayısıyla işletmelerin görünürlüğünü artırmanın yanı sıra sunduğu pazar içgörüleri, eğitimler, e-ticaret lojistiği, kargo hizmetleri ve teknolojik altyapı ile işletmelerin Türkiye’nin tüm şehirlerinde yeni müşteriler ile buluşmalarını kolaylaştırdı. Gebze'de Akıllı Operasyon Merkezi’ne ek olarak, pandemi döneminde Ankara, İzmir, Erzurum, Diyarbakır ve Adana olmak üzere açtığı beş yeni lojistik merkezi ile ilgili ürünlerin 24 saat gibi kısa bir süre içinde müşterilerine ulaştırmasına imkân sağladı.

Kadın girişimcilerin oranı yüzde 23’e yükseldi

Müşterilerinin, işletmelerinin ve paydaşlarının destekleri ile toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı de katkı sunan Hepsiburada, kamu, sivil toplum kuruluşları ve ekosisteminde bulunan işletmelerle de iş birliği yürütüyor. Pandemide Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle toplam 1 milyon sağlık malzemesinin sağlık çalışanlarına ulaştırılması, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler iş birliğiyle müşterilerinin de katılımıyla ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi ulaştırılması, ek istihdam paketi, Birleşmiş Markalar Derneği üyesi tekstil firmalarına ticari teşvikler gibi desteklerin olduğu birçok uygulama ve programı hayata geçirdi.

Kadın girişimcilere özel oluşturduğu teşvik programı “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” ile kadın girişimcilere e-ticaret ile iş kurma veya işlerini büyütme fırsatı sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminde kadın girişimcilere desteğini sürdüren Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bünyesindeki kadın girişimcilerin işlerini 98 kat büyütmelerine destek oldu; kamu ve sektör iş birlikleri ile birlikte hayata geçirdiği inisiyatifleri ile 19 binden fazla kadın girişimcinin programdan faydalanmasını sağladı. Bugün Hepsiburada platformundaki kadın girişimcilerin tüm işletmeler içindeki oranı yüzde 23’e yükseldi.

"Dev bir ekosistem olmak için çalışıyoruz"

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, pandemide de ekosistemlerindeki tüm paydaşların e-ticaret deneyimini iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi. Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmayı amaçladıklarını kaydeden Emirdağ, "İstanbul’dan 4 saat uçak mesafesinde yer alan 1 milyar müşteriye hitap eden dev bir ekosistem olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikâyesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak. Bu araştırma sonuçları bize doğru yolda olduğumuzu gösterirken, daha yüksek hedeflere ulaşmada büyük bir güç ve motivasyon verdi. Hizmet kalitemizi ve sektörü daha da ileriye taşıyacak inovatif ürün, servis ve yatırımlarla müşterilerimiz, platformumuzdaki işletmeler, ülke ekonomimiz ve tüm paydaşlarımız için değer üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz.” dedi.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl ise, "Araştırmayı e-ticaretteki dönüşüm ve tercihleri somut şekilde ortaya koyması açısından çok önemli buluyorum ve e-ticarete girmek isteyen işletmeler için önemli ipuçları barındırdığını düşünüyorum. Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın uygulamalarının birçok firma için yol gösterici olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.