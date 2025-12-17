Hepsiburada’da yılbaşı alışverişi başladı

Hepsiburada, yeni yıla enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için dekorasyon ürünlerinden sofra takımlarına, yılbaşı ağacı süslerinden mumlara kadar geniş bir seçki sunuyor. Teknoloji, moda, kitap, oyuncak ve küçük ev aletleri kategorilerindeki hediye alternatifleri de sevdiklerini mutlu etmek isteyenlere hitap ediyor.

Teknolojide cazip kampanyalar

Platformda seçili giyilebilir teknoloji ürünlerinde 7000 TL ve üzeri alışverişlere 300 TL kupon veriliyor. Bilgisayar ve ekipmanlarında sepette yüzde 5 net indirim uygulanırken, telefon aksesuarlarında yüzde 25’e varan indirimler dikkat çekiyor. Kulaklık ve powerbank gibi ürünlerde de yüzde 5-15 arası indirimler sunuluyor.

Beyaz eşyada yüksek indirimler

Robot süpürge ve kahve makineleri gibi küçük ev aletlerinde sepette yüzde 10 indirim öne çıkıyor. Seçili beyaz eşyalarda yüzde 10, televizyonlarda ise yüzde 5-10 arası net indirimler yılbaşı alışverişini kolaylaştırıyor. Ev yaşam ürünlerinde ise sepette yüzde 80’e varan indirimler sunuluyor.

Kadın girişimcilere destek

Giyim ürünlerinde çoklu alımlarda yüzde 40, ayakkabı ve çantalarda yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor. Kozmetik markalarında yüzde 30 indirim ve kupon avantajları dikkat çekiyor.

Kadın girişimcilerin ürünleri yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunulurken, “Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı” 17–20 Aralık’ta Trump AVM’de ziyaretçilerini bekliyor.