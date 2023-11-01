Hepsiburada’dan 5 günde toplam 4 milyar TL indirim

Efsane Kasım’a yönelik hedeflerini Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

2022’de 30 milyon ürün siparişi

Gökçetekin, 2022’nin Kasım ayında 207 binden fazla kampanya düzenlediklerini ve siparişlerde 2 kat artışla 30 milyon ürün sipariş edildiğini vurguladı. Hepsiburada olarak geçen yıl, Efsane Kasım döneminde yapılan indirim kampanyasıyla hane bütçelerine yaklaşık 1 milyar TL’lik destekte bulunduklarını söyleyen Gökçetekin, bu yıl ise hane bütçelerine toplam 4 milyar TL’lik destek sağlama hedeflerinin olduğunu duyurdu.

Sınırlı stokları 1-5 Kasım’da

Kasım ayında kampanyalarla ailelerin bütçelerini rahatlatırken, Hepsiburada iş ortaklarına da kazandırdıklarını ifade eden Gökçetekin, “Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız, taşımacılarımız, 101 binin üzerinde iş ortağımız ile Efsane Kasım’a efsane hazırlandık. 30’un üzerinde kategoride yer alan 195 milyon ürün çeşidini Hepsiburada kullanıcılarına Efsane Kasım avantajlarıyla sunacağız.

Bu doğrultuda, iş ortaklarımıza da HepsiAd reklam çözümleri desteği vererek satışlarını artırmalarına, arama sonuçlarında daha fazla görünürlük elde ederken daha üst sırada görünmelerini, mağaza ve ürün bilinirliklerinde artış sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye ve dünyanın en önemli markalarının Hepsiburada için ayırdığı sınırlı sayıda çok özel fiyatlı ürünleri 1-5 Kasım arasındaki Marka Günlerinde sunacağız” dedi.

“Şimdi Al, Şubat’ta Öde”

Gökçetekin, “Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan ihtiyaçlarını satın alanlar ayrıca, 12 ay taksit imkânıyla ödemeye başlayabilecek. “Şimdi Al, Şubat’ta Öde” kampanyası sayesinde ise anlaşmalı banka kartlarıyla Hepsiburada müşterileri, ödemeye ise şubatta başlayacak” dedi.

Vergisiz telefon ve bilgisayarlar

Hepsiburada ayrıca, öğrencilerin vergisiz olarak satın alabileceği telefon ve bilgisayar modellerini 1 Kasım’dan itibaren Efsane Kasım avantajlarıyla sunacak. Hepsiburada, öğrencilerin aldığı vergisiz telefon, tablet ya da bilgisayarları ertesi gün ya da hızlı teslimat avantajlarıyla Türkiye’nin 81 iline ulaştırmaya başlayacak.