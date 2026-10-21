Hepsiburada'dan Efsane Kasım hazırlığı: Bine yakın iş ortağıyla buluştu

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Türkiye'de Efsane Kasım kampanyalarının öncüsü olduğunu belirten Hepsiburada, yılın son çeyreğindeki yoğun alışveriş dönemine yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Üretici, KOBİ ve girişimcilerin katıldığı buluşmada, iş ortaklarının daha fazla müşteriye ulaşmasını ve ticaret hacimlerini büyütmesini sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Hepsiburada, “Efsane Kasım Beklediğine Değecek” temasıyla düzenlediği İş Ortağım buluşmasında kampanya dönemine ilişkin hedeflerini ve iş ortaklarına sunduğu fırsatları anlattı.

Etkinliğe katılan üretici, KOBİ ve girişimciler, Hepsiburada ekipleriyle birebir görüşerek kendi kategorilerine yönelik büyüme fırsatları, satış performansını artıracak uygulamalar ve kampanya hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Hepsiburada CEO'su Ender Özgün'den Efsane Kasım açıklaması

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Hepsiburada CEO'su Ender Özgün, Efsane Kasım'ın bu yıl 11'incisinin düzenleneceğini belirtti.

Efsane Kasım'ı Türkiye'ye ilk kez Hepsiburada'nın getirdiğini ve adlandırdığını ifade eden Özgün, kampanyanın geride kalan 10 yılda müşteriler için beklenen bir alışveriş dönemine, iş ortakları için ise yılın en önemli ticaret fırsatlarından birine dönüştüğünü söyledi.

Kampanya hazırlıklarının aylar öncesinden başladığını vurgulayan Özgün, müşterilerin beklentilerini karşılamayı ve iş ortaklarının büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hedef: Satış hacmini rekor seviyelere taşımak

Hepsiburada'nın pazarlama yatırımları, teknoloji ve lojistik altyapısı ile finansal çözümleriyle kampanya dönemine hazır olduğunu belirten Ender Özgün, müşterilere net indirimler, esnek ödeme seçenekleri ve hızlı, güvenilir alışveriş deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Özgün, iş ortaklarına yönelik hedeflerini ise şöyle açıkladı:

“İş ortaklarımızla da yılın en kritik son çeyreğinde ticaret hacimlerini rekor seviyelere taşımaları, stoklarını nakit akışına dönüştürmeleri ve milyonlarca yeni müşteriye ulaşmaları için omuz omuza çalışacağız.”

Hepsiburada'nın e-ticaretin teknoloji ve operasyon gerektiren süreçlerini üstlendiğini belirten Özgün, böylece iş ortaklarının ürünlerine, müşterilerine ve işlerini büyütmeye odaklanmalarını sağladıklarını ifade etti.

HepsiJET ve HepsiAd ekipleri kampanya stratejilerini paylaştı

Açılış konuşmasının ardından Hepsiburada'nın ürün yönetimi, HepsiAd, HepsiJET, influencer ve performans pazarlama ekipleri, Efsane Kasım dönemine yönelik hazırlıklarını ve hayata geçirilen yenilikleri katılımcılara aktardı.

Sunumlarda, iş ortaklarının daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmasını, satışlarını artırmasını ve kampanya fırsatlarından daha etkin yararlanmasını destekleyecek uygulamalar üzerinde duruldu.

Etkinliğin devamında gerçekleştirilen birebir görüşmelerde iş ortakları, kendi kategorilerinden sorumlu ekiplerle bir araya geldi. Katılımcılar, taleplerini ve beklentilerini doğrudan ileterek kampanya dönemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Kadın girişimcilere sunulan destekler de anlatıldı

Buluşmanın fuaye alanında HepsiAd, HepsiJET, Influencer ve Girişimci Kadınlar stantları kuruldu.

İş ortakları, bu stantlarda reklam, pazarlama ve lojistik hizmetleri hakkında ilgili ekiplerden bilgi alırken kendi ihtiyaçlarına yönelik çözümleri görüşme fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca Hepsiburada'nın 2017 yılından bu yana yürüttüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında kadın girişimcilere sağlanan fırsatlar ve işletmelerini büyütmelerine yönelik çalışmalar paylaşıldı.