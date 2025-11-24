Hepsiburada’dan gençlere yeşil ve dijital dönüşüm eğitimi

Hepsiburada, UNDP İstanbul Regional Hub’ın Future of Work Academy programı kapsamında MEXT Teknoloji Merkezi’nde gençlere yönelik “AI, Energy & Supply Chain” temalı bir eğitim gerçekleştirdi. 20-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen programa 18 ülkeden 50 genç katıldı.

Kadın katılım oranı yüzde 72’ye ulaştı

Hepsiburada Tech Academy tarafından verilen eğitimlerde dijital ticaret, sürdürülebilirlik, teknoloji ve e-ticaret ekosisteminde giriş seviyesindeki kariyer olanaklarına odaklanıldı. Program, özellikle kadınlar ve yeterince temsil edilmeyen grupların teknoloji alanına katılımını destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen girişimde kadın katılım oranının yüzde 72’ye ulaşması dikkat çekti.

Veri odaklı iş modelleri üzerine eğitimler

UNDP Türkiye ve MEXT uzmanlarının katkısıyla yapay zekâ uygulamaları, enerji verimliliği, akıllı üretim ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda uygulamalı oturumlar düzenlendi. Hepsiburada ekipleri ise yazılım geliştirme, ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve veri odaklı iş modelleri üzerine eğitimler verdi.

Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı Alexey Shevenkov, teknolojinin ancak insan odaklı olduğunda dönüşüm gücü yarattığını belirterek, programın gençlere dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında vizyon kazandırdığını vurguladı. UNDP adına konuşan Vitalie Vremis, programın gençlere somut kariyer becerileri kazandırdığını ifade etti. MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ise yeni sanayi düzeninde gençlerin sadece izleyici değil, dönüşümün aktörü olması gerektiğini söyledi.