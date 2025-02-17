Hepsiburada’dan gıda ve içecek kategorisindeki ürünlere vade farksız 3 taksit imkanı

Hepsiburada, temel gıda ürünlerinde indirim kampanyasını başlattı.

Bakliyat, unlu mamuller, yağlar, şekerli ürünler ve atıştırmalıklar avantajlı fiyatlarla müşterilere ulaştırılıyor. Sağlıklı beslenmek isteyenler için ise organik, glutensiz ve diyabet dostu ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

İftar sofralarına özel çorbalardan ana yemeklere, tatlılardan içeceklere kadar ihtiyaç duyulan tüm ürünler Hepsiburada’da bir arada. Geleneksel Ramazan tatlıları olan güllaç, baklava, lokum ve hurma gibi lezzetlerin yanı sıra çay ve kahve tutkunları için demleme çaylar, kahve çeşitleri ve özel kahve makineleri de Ramazan ayına özel indirimlerle müşterilerle buluşuyor. Hepsiburada, Ramazan’ın vazgeçilmezi hurmada yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra gıda ve içecek ürünlerinde yüzde 35’e kadar indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca, Ramazan paketlerinde yüzde 30’a varan indirimler kampanya boyunca Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor.

Mutfak yardımcıları Hepsiburada’da

Ramazan boyunca mutfakta işleri kolaylaştıracak tencere setleri, mutfak robotları, pişirme gereçleri ve saklama kapları indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Pratik yemekler hazırlamak isteyenler için airfryer, tost makineleri ve blender setleri büyük indirimlerle müşterileri beklerken, şık sofralar kurmak isteyenler için özel sunum tabakları, çatal-bıçak takımları ve servis setleri de cazip fırsatlarla Hepsiburada’da yer alıyor.

Sofra ürünlerinde sepette yüzde 70’e varan indirim fırsatı sunan Hepsiburada, tencere ve tavalarda yüzde 30’a; küçük ev aletlerinde ise sepette yüzde 10 indirim avantajı sağlıyor.