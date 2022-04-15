Hepsiburada'dan iki proje için imza

Hepsiburada, TÜBİTAK-BİLGEM ve Türk Patent ve Marka Kurumu ile iki projeye imza attı.

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törende atılan imzalardan ilkiyle, TÜBİTAK-BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü’nün ilk yetkinlik merkezi e-ticaret alanında Hepsiburada desteğiyle kurulacak. Merkezde, e-ticaret sektörünün karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanılacak yapay zekâ yöntemlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapılacak. Enstitü’de Hepsiburada’nın verileri KVKK doğrultusunda anonimleştirilerek, araştırmacı ve bilim insanlarının yapay zeka çalışmalarına kaynak olacak.

Bu merkezle, Türkiye’nin Yapay Zeka Stratejileri doğrultusunda, tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, ARGE merkezleri ve girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalışarak, faaliyetlerde bulunulacak. Ayrıca e-ticaret sektörünün karşılaştığı gerçek saha problemlerinin çözümünde kullanılacak yapay zeka yöntemleri araştırılacak ve geliştirilecek.

Coğrafi işaretli ürünler için iş birliği

Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu ile Hepsiburada 'Coğrafi İşaretli' ürünlerin e-ticaret sektörü kanalıyla geliştirilmesi için de iş birliği yapacak. İş birliği ile geleneksel, yöresel hammaddeyle yerel niteliklere bağlı üretilen ürünlerin yasal olarak da korunmasını ifade eden “coğrafi işaretli” ürünleri, e-ticaret platformuyla desteklemek ve hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca kişiyle buluşturmak amaçlanıyor. Proje ile coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalığı artırmak ve yerel üreticilerin desteklenmesini de hedefleniyor.

Projenin imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İmzalar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ tarafından atıldı.

Varank: Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imza töreni öncesi yaptığı konuşmasında, “Bugün iki önemli iş birliği için bir araya geldik. Bunlardan bir tanesi Hepsiburada-TÜBİTAK iş birliği. Bu iş birliği sayesinde sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zekâ yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zeka bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı. Her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip. Yapay zekada Türkiye olarak baş aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız” ifadelerini kullandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Hepsiburada’nın işbirliğine ilişkin ise Varank, “Bugünkü ikinci iş birliğimiz Hepsiburada ile Türk Patent ve Marka Kurumumuz arasında. Bu iş birliği ile coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışma başlatılıyor. Coğrafi işaretli ürünler Hepsiburada’da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığı artırılacak. Bildiğiniz gibi coğrafi işaretler her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ediyor. Emekle, alın teriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin korunmasını sağlıyor. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu değerlere her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, "Bugün ülkemiz adına çok önemli olduğuna inandığım; temelinde ‘teknoloji’, merkezinde ise ‘insan’ bulunan yepyeni atılımlara birlikte imza atmak üzere bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yapay zekanın bu dönüştürücü etkisini küresel düzeyde halihazırda hissetmeye başladık. Tüm karar verme mekanizmalarını değiştiriyor. Meslekleri yeniden tanımlıyor. Verimliliği büyük ölçüde değiştiriyor, artırıyor. Ülke olarak küresel rekabette öne geçmemiz için bu yolculuğu hayal etmek, bu yolculuğa hazır olmak ve hatta yön vermek mecburiyetindeyiz. Ulusal yapay zeka stratejimizi bu çabanın ilk adımı olarak görüyor, yürekten destekliyorum" şeklinde konuştu.