Hepsiburada'dan kadın kooperatiflerinin yöresel lezzetlerinde ramazana özel fiyatlar!

'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programıyla bugüne kadar 300'ü kadın kooperatifi olmak üzere 62 bin girişimci kadını e-ticarete kazandıran Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanından kadın kooperatiflerin yöresel ürünlerini ramazan sofralarıyla buluşturmak için fiyat avantajı sağlayan kampanya başlattı.

Geniş ürün yelpazesi

'Ramazan Hazırlık İndirimler'" kapsamındaki "Kadın Kooperatiflerinden Yöresel Lezzetler" kampanyasında, Hataylı Hazek Kadın Kooperatifi'nin kömbeleri, Ankazen Kadın Kooperatifi'nin üzüm suyundan ürettiği 500 yıllık yöresel içecek Kırklareli Rumeli hardaliyesi, Ordu'dan Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin fındıklı ve sade süt reçelleri, Gaziantep'ten Gaga Store'un yüksek miktarda antioksidan, vitamin, protein içeren Moringa Çayı ve daha binlerce ürün keşfedilecek yöresel lezzetler arasında yer alıyor.

Yüzde 1 komisyon

Kadın kooperatifleri, Hepsiburada'nın sunduğu yüzde 1 komisyon, ücretsiz kargo, ücretsiz ürün fotoğraf çekimi olmak üzere pek çok destekten yararlanarak üretimlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabiliyor.