Hepsiburada’dan müşterilerine 25 milyar TL’lik fayda
Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium, üçüncü yılını 3,5 milyon üyesiyle birlikte kutluyor. Premium’um, bugüne kadar üyelerine sunduğu avantajlarla toplam 25 milyar TL’lik fayda sağladığı belirtildi.
Hayati ARIGAN
Premium üyelerine başka pazaryerinde aldığı ürünü daha uygun fiyata bulması durumunda “Daha ucuzunu bulursan farkı iade” kampanyası ile aradaki fiyat farkını sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde Hepsipara veya nakit olarak iade ediliyor. Premium üyeleri ayrıca anlaşmalı bankalarla geçerli peşin fiyatına 9 taksit fırsatı sunarken, yaptıkları alışverişlerden anında yüzde 3 Hepsipara kazanıyor, kazandıkları Hepsipara’ları 30 gün boyunca Hepsiburada alışverişlerinde kullanılabiliyor.
3 yılda 125 milyon sipariş
Premium kullanıcıları üç yıllık süre zarfında 125 milyondan fazla sipariş verdiğini değerlendiren Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Soner Beyhan, kullanıcılara sağlanan toplam fayda 25 milyar TL, yalnızca ücretsiz kargo avantajı sayesinde 4,5 milyar TL’lik tasarruf sağladıklarını söyledi. Beyhan, ayrıca üyelere şimdiye dek 1,5 milyar TL değerinde Hepsipara kazandıran Premium’um uygulamasıyla hediye edilen dijital içerik Max platformu üzerinden 175 milyon saati aşan içerik izlenme süresine ulaştığını belirtti.
Hepsiburada Premium’un sadece bir sadakat programı olmadığını, ifade eden Beyhan, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bütünsel bir değer sunduğunu vurguladı. Hepsiburada Premium’um 3 yıl içinde 3,5 milyonun üzerinde üyeye ulaştığını belirten Beyhan, “Premium sayesinde müşterilerimiz üç yılda 25 milyar TL fayda elde etti. Bizim için sadakat; yalnızca avantaj sunmak değil, müşterinin hakkını gözetmek, onun lehine pozisyon almak ve güvenini her gün yeniden kazanmak. Hepsiburada Premium üyeliği ile sunulan hediye Max üyeliği kullanıcılardan yoğun ilgi gördü. Yerli ve uluslararası birçok dizi, film ve belgeseli barındıran Max, Premium üyelerimizin günlük yaşamına keyif katıyor. Tüm bu ayrıcalıklar, Hepsiburada Premium’un yalnızca alışverişi değil, yaşamı da daha avantajlı ve keyifli hale getirmesini sağlıyor” dedi.