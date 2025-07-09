Hepsiburada’dan müşterilerine 25 milyar TL’lik fayda

Hayati ARIGAN

Premium üyelerine başka pazaryerinde al­dığı ürünü daha uygun fiyata bul­ması durumunda “Daha ucuzunu bulursan farkı iade” kampanya­sı ile aradaki fiyat farkını sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde Hepsipara veya nakit olarak iade ediliyor. Premium üyeleri ayrıca anlaşmalı bankalarla geçerli pe­şin fiyatına 9 taksit fırsatı sunar­ken, yaptıkları alışverişlerden anında yüzde 3 Hepsipara kaza­nıyor, kazandıkları Hepsipara’la­rı 30 gün boyunca Hepsiburada alışverişlerinde kullanılabiliyor.

3 yılda 125 milyon sipariş

Premium kullanıcıları üç yıl­lık süre zarfında 125 milyondan fazla sipariş verdiğini değerlen­diren Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Soner Beyhan, kullanıcılara sağlanan toplam fayda 25 milyar TL, yalnızca üc­retsiz kargo avantajı sayesinde 4,5 milyar TL’lik tasarruf sağla­dıklarını söyledi. Beyhan, ayrıca üyelere şimdiye dek 1,5 milyar TL değerinde Hepsipara kazan­dıran Premium’um uygulama­sıyla hediye edilen dijital içerik Max platformu üzerinden 175 milyon saati aşan içerik izlen­me süresine ulaştığını belirtti.

Hepsiburada Premium’un sa­dece bir sadakat programı ol­madığını, ifade eden Beyhan, kullanıcıların hayatını kolay­laştıran bütünsel bir değer sun­duğunu vurguladı. Hepsibura­da Premium’um 3 yıl içinde 3,5 milyonun üzerinde üyeye ulaş­tığını belirten Beyhan, “Premi­um sayesinde müşterilerimiz üç yılda 25 milyar TL fayda elde etti. Bizim için sadakat; yalnız­ca avantaj sunmak değil, müş­terinin hakkını gözetmek, onun lehine pozisyon almak ve güve­nini her gün yeniden kazanmak. Hepsiburada Premium üyeliği ile sunulan hediye Max üyeliği kullanıcılardan yoğun ilgi gör­dü. Yerli ve uluslararası birçok dizi, film ve belgeseli barındı­ran Max, Premium üyelerimi­zin günlük yaşamına keyif katı­yor. Tüm bu ayrıcalıklar, Hep­siburada Premium’un yalnızca alışverişi değil, yaşamı da daha avantajlı ve keyifli hale getirme­sini sağlıyor” dedi.