Hepsiburada'nın 2024 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı: Saatte 96 müşteri kazandı

2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Hepsiburada, enflasyondan arındırılmamış verilere göre söz konusu dönemde toplam satış hacmini yüzde 70 oranında artırdı. Enflasyondan arındırılmış verilerde yüzde 10,3 büyüme sağlayan şirketin toplam satış hacmi 42,3 milyar liraya ulaştı.

Şirketin enflasyondan arındırılmış 9 aylık toplam satış hacmi 122 milyar liraya ulaşırken, toplam satış hacmi büyüme oranı enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 17,4 oldu. Hepsiburada, verimlilik ve sürdürülebilir kârlılık performansını da yükselterek enflasyondan arındırılmış verilere göre FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranını yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,9 puan artışla yüzde 1,2 seviyesine çıkardı. 9 aylık dönemde ise 0,6 puan artışla yüzde 1 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Hepsiburada’nın operasyonel nakit akışı ilk 9 ayda yüzde 36,3 artışla yaklaşık 3,4 milyar TL’ye ulaştı; serbest nakit akışı ise aynı dönemde yüzde 50,5 artışla 2,1 milyar TL’ye yükseldi.

Platformda satışa sunduğu ürün seçkisini yüzde 33’lük artışla 280 milyonun üzerine taşıyan Hepsiburada, net müşteri kazanımında da önemli bir başarıya imza attı. Aktif müşteri sayısı üçüncü çeyrekte 207 bin artışla 12,3 milyon seviyesine yükselirken, böylece saatte 96 yeni müşteri kazanımı gerçekleştirmiş oldu. Müşterilerin son 12 aydaki sipariş sıklığı ortalaması ise 10,8 oldu.

NASDAQ Teknoloji Borsası

"2024 yılını toplam satış hacmimizde yaklaşık yüzde 75 oranında büyümeyle tamamlamayı bekliyoruz” diyen Şirket CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, "NASDAQ Teknoloji Borsası’na kote olduğumuzdan bu yana ilk kez bir çeyrekte enflasyondan arındırılmış faaliyet kârı elde ederek, bu alanda önemli bir performans ortaya koyduk. Aynı şekilde FAVÖK’ümüzü üçüncü çeyrekte yüzde 287, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 192 yükselttik. Tüm bunlara paralel olarak kârlılık oranımız da, üçüncü çeyrekte 2,1 puan iyileşerek yüzde 11,5 ile halka arz sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.

Yapay zeka odaklı yatırımların payı...

Hepsiburada’nın güçlenen bilançosunda, yapay zeka odaklı yatırımların çok büyük payı olduğunu sözlerine ekleyen Nilhan Onal Gökçetekin, “Gelir çeşitlendirme stratejimizin önemli bir parçası olan yapay zeka odaklı yatırımlarımız, sadece Hepsiburada bünyesinde değil, platform dışında da çok güçlü büyüme performansları ortaya koyuyor. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren HepsiJET, platform dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yüzde 97 oranında artırırken, dış müşterilerin toplam taşıma hacmi içerisindeki payı yüzde 35’e ulaştı. Türkiye’nin en büyük banka-dışı ‘şimdi al sonra öde’ oyuncusu olan Hepsipay, Hepsiburada Limiti çözümünde yıllık 3,1 katlık hacim büyümesiyle hem bu alandaki yetkinliğini hem de sektörün potansiyelini ortaya koydu” dedi.