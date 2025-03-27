Hepsiburada’nın çoğunluk hissedarı Kaspi.kz, Rabobank'ı satın alıyor

Kerim ÜLKER

Hepsiburada'nın çoğunluk hissedarı olan Kaspi.kz, Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Vyacheslav Kim'in sahibi olduğu ve Hepsiburada'nın hisselerini geçen yıl satın alan Kazakistanlı e-ticaret ve ödemeler şirketi Kaspi.kz, Rabobank'ın Türkiye faaliyetlerini satın almak için anlaşma imzaladı.

Söz konusu yeni yatırım kapsamında, Rabobank Grubu ile, Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki olan Rabobank A.Ş.’nin satın alınmasına ilişkin imzalanan hisse alım sözleşmesi göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve tam bankacılık lisansına sahip Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri Kaspi.kz’ye geçecek.

BDDK, Rekabet Kurulu ve ilgili düzenleyici kurumların onayı ile mutat kapanış koşullarının karşılanmasının ardından gerçekleşecek satın almanın bedeli ise açıklanmadı.