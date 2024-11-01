Hepsiburada'nın Kasım ayı hedefi: Hane bütçelerine 8 milyar TL’lik tasarruf sağlamak

Hepsiburada, 'Efsane Kasım'a hazır. Bugüne kadar 400 binden fazla işletmenin dijitalleşme yolculuğuna eşlik ettiklerini ve sektörde pek çok yeniliğe imza attıklarını belirten Şirket'in Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, bu yılki Efsane Kasım hakkında detayları ve hedefleri paylaştı.

Özgün, “Kasım ayı iş ortaklarımızın en çok ciro yaptığı, müşterilerimizin ise en avantajlı fiyatlarla alışveriş yaptığı dönem. Bu yıl sipariş edilen ürün sayısının 45 milyona çıkmasını ve indirimli alışverişlerle hane ekonomilerine 8 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bu Kasım’da tüketiciler, satın aldıkları ürünü, farklı bir platformda daha uygun bulduğu takdirde aradaki farkı iade edeceğiz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı misyon edinmiş bir şirket olarak ‘Başka yerde arama, en iyi fiyat garantisi burada’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüketicilerle özel ö deme kolaylıkları

Hepsiburada, Kasım’da avantajlı kredi ve fiyat teklifleriyle müşterilerine destek sağlayacağını ve 3 ay sonra ödeme seçeneği sunacaklarını söyleyen Özgün, “En kolay onay sürecine sahip tüketici finansmanı ürünlerimiz Hepsiburada Limiti ve Hepsifinans ile kredi kartından bağımsız yenilikçi ve kapsayıcı ödeme seçenekleri sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hızlı hizmet için tüm hazırlıklar tamam!

Bu yoğun dönemde sorunsuz ve hızlı bir hizmet sunabilmek için hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Özgün, “Perakende operasyonlarımızı 7 kentte 11 depoda gerçekleştirmek için planlarımızı yaptık. Toplam araç filomuzu yüzde 80 oranında genişlettik. 2 katın üzerinde artacak iş hacmini yönetmek üzere gerekli yatırımları hayata geçirdik. Operasyon merkezlerimize ilave olarak sağladığımız 1.300 kişilik dönemsel destekle, toplamda 10 bin kişiyi aşan güçlü ekibimizle Efsane Kasım’a hazırız.” dedi.

KOBİ’lere destek, ekonomiye katkı

Efsane Kasım döneminde KOBİ’ler için satışları artırmak ve büyüme fırsatlarını değerlendirmenin büyük önem taşıdığına değinen Özgün, “Kampanya döneminde iş ortaklarımızın katkılarıyla 3 al 2 öde fırsatları, sepet kampanyaları ve kuponlar, Hepsiburada Premium üyelere özel kampanyalar ve flaş indirimlerin yanı sıra influencer iş birlikleriyle sunulan kişiye özel indirim kodları ve özel kampanyalar gibi ayrıcalıklar alışveriş keyfini katlayacak. Ayrıca 50 bin iş ortağımız, Kasım ayında hedef kitlelerine HepsiAd ile ulaşacak, böylece reklam görüntülenmelerini 10 kat artıracak” dedi.