Hepsiburada'nın Potadan Patiye” projesiyle her sayı mamaya dönüşüyor

Hepsiburada, toplumsal fayda odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yolculuğunda “Potadan Patiye” adlı sosyal sorumluluk kampanyasını hayata geçiren şirket, milli oyuncuların attığı her sayı için 5 kilo mama bağışlayacak.

Kampanya kapsamında toplanan mamalar, Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılacak. Projeyle yalnızca milli takımların başarısı desteklenmekle kalmayacak, aynı zamanda sahadaki her basket sokak hayvanları için hayata tutunma umudu olacak.

Hepsiburada ayrıca, müşterilerine de bu sürece katılma imkânı sunuyor. Şirketin “Patili Dostlara Destek Sayfası” üzerinden indirime giren mamalar, HepsiJET ile doğrudan Kurtaran Ev’e ücretsiz teslim ediliyor.