Hepsiburada’nın satış geliri, 3. çeyrekte 6,5 milyar liraya ulaştı

Global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada, 2021’in Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Hepsiburada’nın yılın 3. çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9 artarak 16,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

2020’nin 3. çeyreğinde yüzde 57 olan Hepsiburada’nın toplam satış hacmi içinde pazaryeri satışlarının payı da 2021’in 3. çeyreğinde yüzde 70’e yükseldi.

Aktif satıcı sayısı yüzde 87 arttı

Hepsiburada üzerinden verilen sipariş adedi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı. Bu rakam Hepsiburada’nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi oldu. Bu dönemde Hepsiburada’nın aktif müşteri sayısı yıllık yüzde 26 artışla 10,7 milyona, platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 107 artışla 77 milyona, 2020’nin 3. çeyreğinde 3,7 olan müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 21 artışla 4,4’e yükseldi. Platformdaki aktif satıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 67 bine ulaştı.

HepsiJet, teslimat oranı yüzde 53’e ulaştı

Hepsiburada’nın koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlama yolunda en önemli stratejik girişimlerinden biri olan teslimat hizmeti HepsiJet ile teslimat oranı ise pazaryerindeki siparişlerin yüzde 53’üne ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 1800 araçla hizmetlerini genişleten HepsiJet’in büyük ölçülü ürünler için sağladığı teslimat ve kapıdan iade servisi HepsiJet XL müşteri deneyiminde önemli bir fark yarattı. HepsiJet XL müşteri memnuniyeti skoru Eylül ayında yüzde 97’nin üzerine çıktı.

HepsiPay’den 2,4 milyar TL işlem

Hepsiburada’nın, online ve offline alışverişlerde kolay ve güvenli ödeme sağlamayı hedefleyen stratejik yatırımı HepsiPay’in 3. çeyrek toplam satış hacmindeki artışa önemli katkısı oldu. Haziran 2021’de devreye alınan ve hızla büyüyerek 2,7 milyon kullanıcıya ulaşan HepsiPayCüzdanım üzerinden gerçekleşen işlem hacmi ekim sonu itibarıyla 2,4 milyar TL oldu.

HepsiExpress’ten önemli katkı

Hepsiburada’nın pandemi dönemini de dikkate alarak market alışverişlerine yönelik hızlı teslimat hizmeti HepsiExpress’i stratejik olarak önceliklendirmesinin ve buradaki yatırımlarının başarılı sonuçlara önemli katkısı oldu. Bu yatırımlarla HepsiExpress 3. çeyrek sonu itibarıyla toplam 50 markanın 1950 satış noktasından hizmet verme kapasitesine ve 3 bin 400’ü aşan teslimat aracıyla geniş bir dağıtım kapasitesine ulaştı.

“Yılı 24 milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz”

2021 yılı 3. çeyrek finansal sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, şunları söyledi: “Hepsiburada olarak Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Temmuz ayında COVID-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor. Rekor sipariş adediyle Hepsiburada’yı 3. çeyrekte yıllık yüzde 50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. 2021’i 24 milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz.”