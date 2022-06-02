Hepsiburada’nın satış hacmi ilk üç ayda yüzde 84 arttı

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2022 yılı birinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Hepsiburada; toplam satış hacmi, aktif satıcı sayısı, aktif müşteri sayısı, sipariş sıklığı ve ürün adedi başta olmak üzere e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde, 2021 yılı genelinde yakaladığı başarıyı sürdürdü.

Verilere göre, Hepsiburada’nın toplam satış hacmi, 2021’in ilk çeyreğine oranla yüzde 84,4 artarak 8,3 milyar TL oldu. Hepsiburada, platform üzerinden verilen sipariş adedini 2021’in aynı dönemine göre yüzde 63,2 artırdı. Yılın ilk 3 ayında Hepsiburada’ya verilen sipariş sayısı 15 milyon adede ulaşırken, Hepsiburada’nın 2021 yılı ilk çeyreğinde 4,1 olan müşteri başına ortalama sipariş sıklığı da, yüzde 22,1 artışla 4,9’a yükseldi.

Aktif satıcı sayısı yüzde 55, ürün sayısı yüzde 110 arttı

Hepsiburada, KOBİ ve işletmeleler ile girişimcilik ekosistemini destekleyen çalışmaları neticesinde, aktif satıcı sayısında da ciddi artış kaydetti. Şirketin 2022 yılı ilk çeyreğindeki aktif satıcı tabanı 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 55 artarak, 82 bin 934’e çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 110 artışla 110,7 milyon adede ulaştı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda yüzde 65,4 olarak gerçekleşti.



Hepsipay, HepsiJet, Hepsiburada Express Market, Hepsiglobal gibi stratejik yatırımlarla sürekli yeni ürün ve hizmetler hayata geçiren Hepsiburada, 2022 ilk çeyreğinde aktif müşteri sayısını da önemli oranda arttırdı. Hepsiburada’nın aktif müşteri sayısı, 2021 ilk çeyreğine oranla yüzde 27,5 artarak 9,4 milyondan 12 milyona yükseldi.

Siparişlerin yüzde 82’si ertesi gün teslim edildi

Türkiye’de 81 ildeki 7 operasyon merkezi, 172 sevkiyat noktası ve 16 transfer merkeziyle hizmetlerini genişletmeyi sürdüren Hepsijet, 2022 ilk çeyreğinde Hepsiburada mağazasından verilen siparişlerin yüzde 82‘sini tüm Türkiye’de 24 saatten az sürede teslim etti. HepsiJet’in 81 ilde büyük hacimli ürünler için sağladığı teslimat ve iade servisi HepsiJet XL, hizmet ağıyla müşteri deneyiminde yarattığı farkı, yüzde 99’luk müşteri memnuniyeti skoruyla daha da ileri taşıdı.

Hepsipay Cüzdanım müşteri sayısı 7,1 milyona ulaştı

Hepsiburada’nın açıkladığı 2022 ilk çeyrek finansal ve operasyonel rakamlarına göre, bu dönemde toplam satışların yüzde 40’ında, kolay ve güvenli ödeme sağlayan Hepsipay Cüzdanım tercih edildi. Haziran 2021’de hayata geçirilen, Türkiye’nin TCMB onaylı ilk platform cüzdanı Hepsipay Cüzdanım’ın 2021 sonunda 5,2 milyon olan müşteri sayısı, 7,1 milyona ulaşarak güçlü büyüme performansını devam ettirdi.

“Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketiyiz”

İlk çeyreğe ait verileri değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketi olarak iş ortaklarımız, teknolojimiz, ticaret ekosistemimiz, yönetim ve kültürümüzle Türkiye‘yi global arenada temsil eden bir marka olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Beklentilerin üzerinde bir başarıyla tamamladığımız 2021 yılının ardından, 2022’nin ilk çeyreğine de güçlü sonuçlarla başladık. 2022’nin ilk 3 ayında aktif satıcı sayımızda yüzde 55, ürün sayımızda ise yüzde 110 artışa ve toplam 15 milyon siparişe ulaşarak toplam satış hacmimizi yüzde 84,4 oranında büyütme başarısını yakaladık.” diye konuştu.