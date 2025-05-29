Hepsiburada’ya küresel pazarlarda e-ihracat yetkisi: Türk markalarını dünya pazarına taşıyacak

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü alan Hepsiburada, yerel satıcıların ürünlerini küresel pazarlara ulaştırmak üzere kapsamlı bir ihracat hamlesi başlattı.

Yeni statüyle birlikte şirket, bünyesindeki satıcılara pazarlama, satış, depolama, iade ve müşteri hizmetlerini içeren uçtan uca e-ihracat desteği sunabilecek.

Hepsiburada’nın e-ihracat yetkinliği, Türk markalarının uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, yurt dışı pazar yerlerinde Türk ürünlerinin daha görünür hale gelmesi için özel operasyonlar yürütecek.

E-İhracat konsorsiyumu statüsü nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü; pazarlama, satış, lojistik ve müşteri destek hizmetlerini bir arada sunabilen e-ticaret platformlarına veriliyor. Bu yetkiyle firmalar, satıcılar adına ihracat operasyonlarını yürütebiliyor ve uluslararası pazarlarda satış süreçlerini merkezi olarak yönetebiliyor.