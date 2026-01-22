HepsiJET PRO ile B2B taşımacılıkta yeni dönem: Depodan depoya, tedarikçiden iş ortağına tek çatı

Hepsiburada’nın lojistik markası HepsiJET, hizmet alanını genişleterek B2B taşımacılıkta yeni bir adım attı. Şirket, kurumsal müşterilere yönelik geliştirdiği “HepsiJET PRO” ile perakende ve üretim dünyasının lojistik süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Mağazadan mağazaya, depodan depoya hızlı transfer

HepsiJET PRO kapsamında firmalar, mağaza ve depoları arasındaki transferleri daha planlı ve hızlı şekilde yönetebilecek. Gönderiler, ileri teknolojiyle desteklenen takip sistemleri sayesinde süreç boyunca izlenebilir olacak. Böylece operasyonel şeffaflığın artırılması ve teslimat sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Tedarikçi ve iş ortakları arasındaki sevkiyat da kapsama giriyor

Yeni model, yalnızca kurum içi transferlerle sınırlı kalmayacak. HepsiJET PRO; markaların tedarikçileri, bayileri ve iş ortakları arasındaki tüm sevkiyat trafiğini de yöneterek daha geniş bir B2B lojistik ağı sunacak. Bu yapı, firmaların farklı paydaşlarla yürüttüğü gönderi süreçlerini tek kanalda birleştirmeyi hedefliyor.

Kendi filo maliyetine alternatif çözüm

HepsiJET PRO’nun önemli avantajlarından biri, şirketlerin kendi lojistik filolarını kurma ve yönetme maliyetini azaltması. Modelin, özellikle perakende devlerine saha operasyonlarını daha kolay yönetme ve ölçeklenebilir lojistik altyapıya erişim sağlama imkânı sunduğu belirtildi.

Alver: B2B dünyaya e-ticaret tecrübemizi taşıyoruz

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, kurumsal çözümlerde büyümeyi hedeflediklerini vurgulayarak, HepsiJET PRO’nun stok yönetimini hızlandıran, şeffaf ve öngörülebilir bir model olarak konumlanacağını söyledi. Alver, hizmetin kurum içi ve kurumlar arası tüm teslimat süreçlerini bütünleşik biçimde karşılayacağını ifade etti.