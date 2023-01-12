Hepsipay, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

Hepsipay’in “Hemen Al Sonra Öde” uygulaması, kullanıcılara duyurulduğu 2022 yılı Ocak ayından itibaren 150 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Hepsiburada platformundan yapılan toplam satışların %45’i Hepsipay aracılığıyla yapıldı.

Hepsipay’in toplam işlem hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,2 kat artış göstererek yaklaşık 4,7 milyar TL oldu. Hepsi Finansal CEO’su Erkin Aydın, “Yakın gelecekte ödeme çözümlerimizi Türkiye’nin önde gelen perakendecilerinin kullanımına da sunmayı planlıyoruz” dedi.