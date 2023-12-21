Hepsipay 18 milyondan fazla müşteri hedefliyor

Hepsiburada’nın fintek şirketi Hepsipay, Hepsiburada iş ortakları ve müşterilerine sağlamakta olduğu hızlı ve güvenli finansal hizmetler deneyimini tüm perakende sektörünün kullanımına açtı. Bu açılımla Hepsipay’in şu an hali hazırda 14 milyon müşterisini olduğunu belirten Hepsiburada Finansal Hizmetler Grup CEO'su Erkin Aydın, önümüzdeki 5 yıllık plan içinde ise 18 milyon müşterinin üzerine çıkmayı amaçladıklarını söyledi.

Hepsipay’in 2024 sonunda 5 bin perakendeciye ulaşmayı ve 2030’a kadar Türkiye’nin en büyük fintek şirketi olmayı hedeflediğini söylen Erkin Aydın, “Türkiye’nin reel ekonomisi her sene yüzde 5 büyüdü. Geçmişte de büyüdü. Bu gösteriyor ki ekonomi her yıl büyüyecek.

Ekonomik dalgalanmalar mutlaka olacak. Bu yüzden 2030’a kadar ekonomik farklı değişiklikler yaşanacak. Makro ekonomik politikalar değişecek. Zaman zaman kredi iştahı yükselecek kimi zaman da düşük olacak ama uzun vadeye baktığımızda bütün işler o uzun vadeli planlara göre işleyecek” ifadelerini kullandı.

Hepsipay, 2024 yılına girerken Türkiye’de perakende sektörünü büyütmek için sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümlerini düzenlediği toplantıda basın mensuplarına tanıttı. Toplantıda, ödeme ve vadelendirme çözümlerine ek olarak iş ortaklarına sunulan tek tıkla kolay ve güvenli ödeme, kartla online ve fiziksel alışverişte ödeme alabilme ve vadelendirme çözümlerinin ayrıntıları paylaşıldı.

2024 zor bir sene olacak

Maliyetlerin artmasıyla birlikte 2024'ün genel talep olarak daha zor geçmesini beklediklerini söyleyen Aydın, e-ticaretin ekonomideki perakendeden aldığı payın şu anda yüzde 19’lar seviyesinde olduğunu ve Türkiye’de 4-5 sene içinde bu rakamın yüzde 25’lerin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.