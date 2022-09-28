BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi Borçelik, ürün çeşitliliği ve kalitesi, sektör ihtiyacına yönelik Ar-Ge faaliyetleri, müşteri teknik hizmetleri, zamanında teslimat ve Kerim Çelik markası altında sunduğu çelik servis merkezi hizmeti ile otomotiv üreticilerinin tercihi olmaya devam ediyor. Borçelik’in 2021 yılında otomotiv sektörü özelinde yüzde 50’lere varan pazar payına ulaştığını belirten Genel Müdür Kerem Çakır, “Borçelik olarak otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere lokomotif sanayilerimizin vazgeçilmez stratejik tedarikçisi olmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sahip olduğumuz teknoloji sayesinde yeni malzemeler üretmeye odaklanıyor böylelikle ithal ikamenin önüne geçmeye, ülkemizin dışa bağımlı olduğu alanları azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

‘OEM’lere çelik tedarik ediyoruz’

Borçelik’in otomotiv sektörüne yönelik üretimde sektör lideri olduğunu sözlerine ekleyen Çakır “2021 yılında Türkiye‘de üretilen yaklaşık 1 milyon 332 bin aracın yüzde 80’inde Borçelik sacı kullanıldı. Diğer bir deyişle ülkemizde üretilen her 10 aracın 8’inde Borçelik imzası var. Ülkemizdeki hemen hemen tüm OEM’lere çelik tedarikinde bulunuyoruz. Ford, Tofaş, Renault, Toyota ve Mercedes-Benz başta olmak üzere pek çok markayla iş birliği yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde en çok talebi gövde, şasi, iç aksamlar, koltuk ve destek-bağlantı parçaları için alıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Üretimin yüzde 40’ı otomotiv için’

Borçelik’in malzemede farklılaşmak adına Ar-Ge’ye büyük önem verdiğini belirten Çakır, “Yeni nesil çelikler, daha ileri şekillendirme ve birleştirme teknikleri üzerine Ar-Ge ile katma değer üretilebilecek potansiyel alanlar söz konusu. Borçelik olarak otomotiv sektörüne yönelik ülkemizde üretimi olmayan ya da ithal edilen yeni nesil çeliklerin geliştirilmesinden, şekillendirme analizlerine ve pres verimliliklerinin artırılmasına dek farklı alanlarda projeler yapıyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 30 ile 40 arasında değişen oranını otomotive yönelik gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TOGG’la daha güçlü olacağız’

Sektördeki belirsizliklerin yansımaları hakkında da konuşan Çakır, “Sene sonu için pazar payı seviyemizi korumayı planlıyoruz. Türkiye dünya otomotiv üretimi için kritik bir oyuncu olmaya devam ediyor. Avrupa’da 4., dünyada ise en büyük 14. üreticiyiz. Üretimin yaklaşık yüzde 75’i ihraç ediliyor ve otomotiv sektörü son 16 yıldır ihracat şampiyonu. Üreticilerin son zamanda açıkladıkları yatırımlar ve yerli üreticimiz TOGG’un seri üretime geçmesi ile birlikte gelecekte daha güçlü bir otomotiv üretimi bekliyoruz” dedi.