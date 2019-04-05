Her 3 saatte ipliği aya gidiyor!
Otomotivden spora, tekstilden tıbba kadar farklı sektörler için iplik üreten Coats İplik, Amerika’dan sonra üçüncü inovasyon merkezini Bursa fabrikasında açtı. (Zehra Oruç)
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