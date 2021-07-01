Her Dem Toprak İçin projesiyle çayda verim yüzde 38 arttı

TEMA Vakfı ve Doğuş Çay iş birliğiyle 2016’da Rize’de başlatılan ve doğru tarımsal uygulamaların üreticilere gösterilmesini hedefleyen “Her Dem Toprak İçin” projesinde üçüncü etap çalışmaları başladı.

Çay topraklarındaki asitleşme sorunu hakkında sosyal paydaşlara yönelik farkındalık çalışmalarıyla başlayan ve beş yıldır devam eden proje sayesinde hayata geçirilen örnek bahçelerde yüzde 38 oranında verim artışı sağlandı.

Projeye ilişkin bilgi veren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, şunları söyledi: “Bu projede, ilk iki fazda öncelikle çay topraklarındaki asitleşme sorunu konusunda farkındalık yaratarak doğru tarımsal uygulamalar ile toprakların nasıl ıslah edileceğinin bölge üreticilerine gösterilmesine ağırlık verdik. Bu kapsamda 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişiye eğitimlerle ulaştık. Rize ilinin farklı vadilerini temsilen seçilen 6 uygulama bahçesinde örnek uygulama çalışmaları yürüttük. Örnek uygulama bahçelerinde çay atığından kompost yaparak toprağa geri kazandırdık. Özellikle çay fabrikalarında üretim sonrası ortaya çıkan çay atıklarının kompost haline getirilerek tekrar çay bahçelerinin gübre ihtiyacının karşılanmasında kullanılması çok önemli. Yürütülen çalışmalarla başlangıçta çok kuvvetli asit (ph 4,14) karakterde olan uygulama bahçelerini, çay tarımı için de uygun olan orta derece asit (pH 5,51) seviyelerine getirdik. Tabii ki toprak sağlığının iyileşmesi ürün verimine de yansıdı ve tüm bu uygulamalar sonucunda bahçelerde 3 yıl gibi kısa bir sürede ortalama yüzde 38 oranında verim artışı sağladık.”

Projenin uygulama alanı genişletiliyor

Üçüncü etap çalışmalarına da değinen Ataç, aldıkları başarılı sonuçların ardından projeyi 2022 yılına kadar uzatma kararı aldıkların, böylece üçüncü etaba geçtiklerini bildirdi. Yeni dönemde 6 bahçe olan örnek uygulama bahçe sayısını yüzde 50 artırarak 9’a çıkardıklarını söyleyen Ataç, bu yıla kadar Rize’de yürüttükleri çalışmaları, Trabzon ve Artvin’i de kapsayacak şekilde genişlettiklerini aktardı. Yeni dönemde sahibi kadın üretici olan bir bahçeyi de örnek uygulama bahçesi olarak projeye dâhil ettiklerini anlatan Ataç, bu bahçede kadınlara yönelik bahçe günü etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

“Türk çayı önemli bir ihracat unsuru haline gelebilir”

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı ise, Türkiye’de üretilen çayın, sürdürülebilir tarım olanaklarıyla önemli bir ihracat unsuru haline gelebileceğini vurguladı. Türkiye’de toplam siyah çay üretimi miktarının 285 bin ton olduğunu bildiren Batallı, “Doğuş Çay olarak bu üretimin yaklaşık 40 bin tonunu biz karşılıyoruz. Türkiye’de üreticilerden toplam yaş çay alım miktarı 1 milyon 445 bin 180 ton. Bunun yüzde 52’si devlet, yüzde 48’i ise özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor. Doğuş Çay ise özel sektörde yüzde 23’lük bir oranla 160 bin ton yaş çay alımı ile üreticilerini destekliyor. Üçü dünyanın en büyük çay fabrikaları arasında yer almak üzere; Rize’de beş adet yaş çay işleme, Ordu’da ise bir adet çay paketleme tesisimiz bulunuyor. Bu tesisler yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip. Genel merkezimizle birlikte, fabrikalarımızda 4 bin kişiyi istihdam ediyoruz.” şeklinde konuştu.