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'Her eve bir poliçe şart!'

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. Baturalp Pamukçu ile sektördeki gelişmeleri, penetrasyon oranlarının düşüklüğünü, sigorta bilincinin artırılmasına kadar pek çok konuya değindik... Ece Ceyhun'un haberi...

'Her eve bir poliçe şart!'
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