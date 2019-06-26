'Her eve bir poliçe şart!'
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. Baturalp Pamukçu ile sektördeki gelişmeleri, penetrasyon oranlarının düşüklüğünü, sigorta bilincinin artırılmasına kadar pek çok konuya değindik... Ece Ceyhun'un haberi...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.