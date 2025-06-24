Her hafta bir tekstilci Mısır’a gidiyor

Kerim ÜLKER

Türk tekstil sektörünün adeta üretim üssü haline gelen Mısır’a bir şirket daha gidiyor.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Dünya Gazetesi’nin “Anadolu Kaplanı’nın gözü Mısır çöllerinde” başlığıyla duyurduğu haberde yer alan Türk şirketi Kahramanmaraş merkezli Şirikcioğlu, yatırım anlaşmasını imzaladı.

Qantara’da yer alan Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’nde (SCZone) kurulacak denim fabrikası ilk etapta 20 milyon dolara mal olacak. Anlaşmayı Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone) Başkanı Velid Cemal El-Din ve Şirikçioğlu Grubu Tekstil şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikci imzaladı. Yeni fabrika 16 bin 700 metrekarelik bir alana yayılacak ve yılda 18 milyon parça kumaş üretecek. Tesiste gerçekleşecek üretimin yarısı ihraç edilecek , geri kalanı ise Mısır'daki fabrikalara tedarik edilecek.

Bölgedeki 25’inci yatırım

Türk şirketinin yatırımı, Qantara’da kurulacak 25'nci proje olacak. Üretimin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlaması ve bölgeye yapılacak toplam yatırımın 681,5 milyon dolara ulaşması bekleniyor. SCZone Başkanı Velid Gamal El-Din, bölgenin hedeflenen üretim sektörlerine daha fazla yatırım çekmek ve Kızıldeniz ile Akdeniz'deki sanayi bölgeleri ve limanlar arasındaki bağlantıyı iyileştirmek için çalıştığını söyledi.

Temelleri 1996 yılına da­yanan, enerjiden mobilyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Şirikcioğlu’nun en önemli iş kolu tekstil. Gru­ba ait Şirikçioğlu Mensucat; tekstil sektöründe Kahra­manmaraş’ta 1996, Kayse­ri’de 2013 tarihinden bu yana üretim yapıyor. Grubun amacı, Mısır’da toplamda 700 milyon dolarlık yatırım yapmak. Bununla ilgili bilgilendirmeyi 24 Haziran 2024’te yapılan görüşmede Mısır Ticaret ve Sanayi Ba­kanı Ahmed Samir yapmıştı.

Geçen hafta Ulusoy duyurmuşru

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone), Qantara Batı Endüstri Bölgesi'nde iplik ve eğirme fabrikası kurmak isteyen Ulusoy tekstil anlaşmayı imzalamıştı. Dünya Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu bu haberde de 35.000 metrekarelik bir alana yayılacak fabrika, yaklaşık 855 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretimin yüzde 80'i ihraç edilecek, yüzde 20'si ise yerel pazara yönlendirilecek.