Herbalife’tan sürdürülebilir tarıma üretim desteği

Mehmet Hanifi GÜLEL / ANTALYA

Pandemiyle birlikte tüm dünyada artan bitkisel ürün tüketimi artmaya başladı. Artan talebi karşılamak için harekete geçen Herbalife Nutrition, bitkisel bazlı ürün portföyünü her geçen gün yeni ürünler ekleyerek sürdürülebilir tarıma destek veriyor. Günümüzde obeziteden mikro besin eksikliğine kadar her üç kişiden birinin yetersiz beslendiğini kaydeden Herbalife Nutrition Doğu Avrupa ve Afrika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ozan Özsavaşcı, bitkisel bazlı yüksek miktarda üretim, sürdürülebilir ve besleyici gıdaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şirketin büyüme planları ve 2023 hedefleri hakkında bilgi veren Özsavaşcı, dünyada özel beslenme ürünü pazarlarında hızlı büyüyen ve gelecek vaat eden ülkelerin başında olan Türkiye’nin de dahil olduğu toplam 95 ülkede faaliyet gösterdiklerini bildirdi. Öğün yerine geçen gıda ve protein takviyeleri kombinasyonunda marka olarak dünyada önde geldiklerini aktaran Özsavaşcı, 2021 yılında faaliyet gösterdikleri pazarlarda 2 binden fazla ürün ve 84 milyon kutu protein içeceği satışı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Geçen yıl 5,8 milyar doları küresel net satış rakamına ulaştıklarını belirten Özsavaşcı, “Bu yılın ikinci çeyreğinde ise 1,4 milyar doları net satışla şirketimizin karlılık hedeflerini sürdürüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda 11 bin çalışana istihdam sağlıyoruz ve 50’si doktorasını tamamlamış 300 bilim insanı ile çalışarak ürünlerimizi tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun inovasyonlarla geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Dünyanın geleceği bitkisel beslenmede”

Sürdürülebilir gıda çalışmalarını şirketin odağına aldıklarını ifade eden Özsavaşcı, gıda endüstrisine sürdürülebilir beslenme sunma yolunda öncü bir rol üstlendiklerini vurguladı. Geleceğin nüfusunun beslenme alışkanlıklarına katkı sunma hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Özsavaşcı, “‘Nutrition for Zero Hunger’ programıyla; besleyici gıdalara erişimi kolaylaştırma, beslenme hakkında daha iyi eğitim verme, sürdürülebilir gıda kaynaklarını tespit etme ve dünya çapındaki krize dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, soya gibi bitkisel proteinlerin dünyanın artan nüfusunu sürdürülebilir bir şekilde beslemede kritik rol oynayacağını düşünüyoruz ve ürettiğimiz bitkisel proteinli ürünlerle bu alana katkı sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Euromonitor International tarafından yapılan araştırmada kilo yönetiminde 1 numaralı marka seçildiklerini ifade eden Özsavaşcı, dünyada başta Cristiano Ronaldo, LA Galaxy futbol takımı, olmak üzere 200'den fazla spor takımına, etkinliğe ve sporcuya sponsor olduklarını söyledi.

Distribütörlerinin %65’i kadınlardan oluşuyor

Beslenme alışkanlıklarındaki sorunlara dikkat çeken Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ise Dünya Sağlık Örgütü’nün hareketsizliğin etkileri üzerine hazırladığı raporda dünyada 2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon kişinin fiziksel hareketsizlik nedeniyle kalp krizi, obezite, diyabet gibi çok ciddi hastalıklar yaşayacağı bildirildi.

Özellikle pandemi sonrasında hareketsizlik ve beslenme alışkanlıklarında yaşanan sorunların arttığını aktaran Haksal, beslenme alışkanlıklarını geliştirme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Herbalife olarak obeziteyle mücadele çok önemsedikleri konuların başında geldiğini belirtti.

Doğrudan satış sektöründe yer alan girişimcilerin yüzde 70'inden fazlasını oluşturan kadın girişimcilerin Herbalife’ın distribütör ağının merkezinde yer aldığını bildiren Haksal, kadının iş gücüne katılımında girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Önemli paydaşları olan distribütörlerine sağladıkları desteklerle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunduklarına vurgu yapan Haksal, “Türkiye’de 150 bine yakın distribütörümüzle 250 bin civarında müşteriye bire bir dokunan Herbalife, 500 binin üzerinde perakende müşteriye temas ediyor. Türkiye’de kendi işinin sahibi girişimciler olarak konumlandırdığımız Herbalife distribütörlerinin yüzde 65’i kadınlardan oluşuyor” dedi.