Heritage'den turizme 25 milyon dolar bekleniyor

Uluslararası Herifairs çatı organizasyonunun üyesi olan Heritage fuarları, bu yıl Bodrum’da Heritage Festival Halikarnassos (Halikarnas) adı altında uluslararası bir festival düzenleyecek.

TG Expo Uluslararası Fuarcılık tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BESİAD) iş birliği ile 7-12 Ekim 2021 tarihlerinde organize edilecek Heritage Festival Halikarnassos, 100’den fazla katılımcıyı yerli ve yabancı toplam 15 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşturacak.

Yapılan açıklamada etkinliğin hem Bodrum ekonomisine hem de Türkiye’nin toplam turizm gelirlerine katkı sağlayacağı belirtilirken, Heritage Halikarnassos’un alışveriş, gastronomi ve tur hizmetleri açısından Türkiye’ye en az 25 milyon dolar döviz girdisi sağlaması bekleniyor.

Helenistik ve Roma devirleri için büyük öneme sahip olan ve dönemin Halikarnas şehrinin başlangıç noktası olarak kabul gören Myndos (Mindos) Kapısı, Heritage Festival Halikarnassos’un ana etkinlik alanı olacak.

6 gün sürecek olan festival, Heritage Bazaar, Feast Square ve Heritage Odeon olmak üzere ana etkinlik alanı içerisinde oluşturulan bölümlerde farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.