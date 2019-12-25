Hero Baby hem iç pazar hem de ihracatta büyüme hedefliyor

25 Aralık 2019

Tahıllı kaşık mama kategorisinde yüzde 60, kavanoz mama kategorisinde ise yüzde 75 pazar payı ile Türkiye lideri olan Hero Baby gelişmekte olan organik ürünler pazarındaki paylarını da önümüzdeki 3 yıl içinde yeni ürün ve stratejilerle artırarak lider konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin lider bebek maması markası İsviçreli Hero Baby, yeni ürünlerle pazar payını geliştirirken ihracat yaptığı ülke sayısını da arttırarak büyümesini sürdürüyor. 2019’un son günlerinde yıl değerlendirmesi yapan Hero Türkiye Ülke Müdürü Ali Bozer markanın 2020 ve sonrasındaki hedeflerini açıkladı.

Hero Baby, pazarı organik ürünlerle genişletiyor



Hero Türkiye Ülke Müdürü Ali Bozer, “Hero Baby olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi tahıllı kaşık maması ve kavanoz mama alanlarında yürütüyoruz. Her iki kategoride de son yıllarda olduğu gibi 2019’da da pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Tahıllı kaşık mama kategorisinde yüzde 60, kavanoz mama kategorisinde ise yüzde 75 pazar payımız var. Bu başarımızı, Türkiye’de ek gıda pazarının en güçlü oyuncusu olmanın gerektirdiği koşulları yerine getirmek adına; kalite, inovasyon ve bizi tercih eden annelerin güvenini korumak üzerine yaptığımız sürekli ve sürdürülebilir çalışmalara borçluyuz. Pazar lideri marka olarak bir önceki yılın başarısını bu yıl da sürdürüyor ve 2019 yılını da bir önceki yılın önünde kapatmayı öngörüyoruz.

Bebek maması pazarında son yıllarda organik ürün özelinde rekabet artıyor. Hero Baby olarak geçtiğimiz yıl organik tahıllı kaşık maması kategorimizin lansmanını gerçekçekleştirmiştik. Bu yıl ise kavanoz kategorisinde piyasaya 2 yeni organik ürün sunduk. Bebeklerin damak tadına uygun yeni ürünlerle organik ürünler segmentinde de pazar payımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde organik ürünler içindeki pazar paylarımızı da yeni ürünler ve stratejilerle birlikte daha yukarı seviyelere çıkararak liderliğimizi perçinleyeceğiz.”

İhracat payımızı yüzde 30’lara çıkaracağız



Hero’nun dünyada toplam 8 ülkede fabrikası olduğunu ve bu 8 ülkeden en önemlilerinden birisinin Türkiye olduğunu hatırlatan Ali Bozer, “Ankara’da bulunan 2 fabrikamız ve Ar-Ge merkezimiz ile Türkiye’de üretim yapan tek bebek maması şirketiyiz. Biz Türkiye’ye inanıyoruz. Burada üretim yapıp ürünlerimizi sadece burada tüketicilerin beğenisine sunmakla kalmıyor, Türkiye’den dünyaya ihraç ediyoruz. Orta Doğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere yaptığımız ihracat ile ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz. 2020 yılında mevcut pazarlarlardaki dağıtım ağımızı genişletirken yeni pazarlara da açılarak yüzde 10 seviyelerinde olan ihracat seviyemizi yukarıya çıkaracağız. On yıl içerisinde ise ihracat payımızı yüzde 30’lara taşıma hedefimiz bulunuyor” dedi.

Çiftçimize ve ülkemize katkı sağlıyoruz



Üretim ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Ali Bozer, “Türkiye genelinde 230’dan fazla çiftçi ile 9000 dönümden fazla alanda tarım uygulamalarımızı hayata geçirerek hammaddelerimizi yine ülkemizin değerli topraklarından karşılayarak çiftçimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Üretimin yanı sıra Türkiye’de bir de Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Burada, bebeklerimizin sevdiği tatlardan yine bebeklerimizin damak lezzetine uygun yeni ürünler geliştiriyoruz. Ar-Ge merkezimiz sayesinde Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir çok ürüne imza attık. Bebeklere sebzeyi sevdirmek adına geliştirdiğimiz ilikli kemik sulu sebze pürelerimiz dünyada bir ilk. Bununla beraber Türkiye’nin ilk organik sütlacı ile prebiyotikli kavanoz mamalarını da buradaki araştırmalarımız neticesinde geliştirdik ve bebeklerimizin beğenisine sunduk. Önümüzdeki dönemde, hem bebekler hem de küçük çocuklar için yenilikçi lezzetler ve ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.”