Hero Group, Kandalı bebek maması markası Baby Gourmet'i satın aldı

Son dönemde bünyesine kattığı yeni markalar yoluna devam eden Hero Group, yeni şirket satınalımlarıyla pazardaki konumunu güçlendiriyor. Farklı ülkelerde gerçekleştireceği aksiyonlarla da küresel ayak izini büyütmeyi planlayan grup, Kanadalı organik bebek maması ve atıştırmalık markası Baby Gourmet'i satın aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Hero Group'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıllarda dünyanın önde gelen Alman organik bebek maması üreticisi Freche Freunde’yi satın alan Hero Group, 2021 Ocak ayında Kanada'nın önde gelen organik bebek maması markası Baby Gourmet’e rotasını çevirdi.

Verilen bilgiye göre, Jennifer Carlson ve Jill Vos tarafından 2005 yılında kurulan Baby Gourmet, 2010 yılında ise organik bebek maması ürünleriyle pazara girerek, tahıl ve bitki bazlı atıştırmalıklarla yelpazesini genişletti. İki yıl gibi kısa bir süre içerisinde Kanada'nın önde gelen bebek maması üreticilerinden biri haline gelen marka, Hero Group ile sektördeki yolculuğuna devam kararı aldı. Baby Gourmet, 2014 yılında ise ABD genelinde Slammers Snacks markası altında ürünlerini piyasaya sürmüştü.

"Bebek maması pazarında ayak izimizi genişletmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hero Group CEO'su Rob Versloot, "Baby Gourmet'in satın alınmasını olumlu bir şekilde sonuçlandırmanın yanı sıra markanın kurucularıyla bu başarı hikayesini, stratejik bir ortaklık modelinde sürdüreceğimiz için son derece mutluyuz. Bu yeni birleşme 'Doğanın iyiliğini koruma' misyonumuza mükemmel bir şekilde uyuyor ve en büyük kategorimiz olan bebek maması pazarında ayak izimizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Baby Gourmet’in kurucu ortağı Jennifer Carlson ise, "15 yıl boyunca Kanada'nın önde gelen organik bebek maması markası olarak bir sonraki büyüme aşamamızı başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Hero Group ile ortak değerlerimiz doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.