Hes, globalde ilk 10 marka arasına girecek

31 Mayıs 2019

Türkiye’nin önemli kablo üreticilerinden Hes Kablo; alçak, orta ve yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletkenler, bakır haberleşme kablosu, fiber optik kablo, emaye bobin teli, solar kablo ve koaksiyel kablo üretimleri ile 140 ülkeye yıllık 150 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Yaklaşık 1.8 milyar TL’lik ciroya ulaştıklarını belirten Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, “Önümüzdeki 10 yıl içinde Hes Kablo’nun globalde ilk 10 marka arasına girmesini hedefliyoruz” dedi.

Kablo sektörünün önemli firmalarından Hes Kablo, 1974 yılında tesisat kabloları üretimi ile başladığı faaliyetlerine zaman içerisinde bakır haberleşme kablosu, fiber optik kablo, enerji kablosu, yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletken ve emaye bobin teli, solar kablo ve koaksiyel kablo üretimini de ekledi. Bu ürün çeşitliliği ile kablo ve tel sektörünün tamamına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan Şahin Nursaçan, “Artan ürün grubu ve genişleyen pazarlar sayesinde uzun yıllar İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bulunmamızın yanı sıra 2004 yılından bu yana sektördeki öncülüğümüzü tescilli olarak pekiştirdik. Yakın coğrafyaya yaptığımız ihracatı, yeni pazarlarla birlikte dünyanın her bölgesinden 140 ülkeye çıkardık” şeklinde konuştu.

Halihazırda üretimlerinin yüzde 35’ini ihraç ettiklerini kaydeden Şahin Nursaçan, yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hes Kablo markalı ürünlerin 140 ülkede güvenle kullanıldığını dile getiren Nursaçan, “Öncelikle yakın coğrafyada, sonrasında gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalarda tercih edilen bir marka olarak bilinen Hes Kablo, ‘Güven veren teknoloji’ sloganının tam hakkını veriyor, pazarda ‘güven ve kalite’ kelimeleri ile anılıyor. Orta vadede üretimimizin yüzde 50’sini ihraç etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnovatif ürünleri portföyümüze eklemek için yatırımlar yapıyoruz”

Sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ederek, uygun ve kaliteli ürünleri müşterilere sunduklarını belirten Şahin Nursaçan, uluslararası geçerliliği olan ISO 9001, ISO 10002, ISO 14000, ISO 17025, ISO 50001, TS 18001 gibi kalite ve yönetim sistemleri sertifikalarına sahip kurumsal bir firma olmanın yanı sıra; ulusal ve uluslararası gözetim firmalarının periyodik denetimleri sonucu ISO, TSE, VDE, BASEC, GOST, UKRSEPRO ve KEMA gibi kalite belgelerine de sahip olduklarını aktardı.

Markalaşma çalışmalarına her zaman önem verdiklerinin altını çizen Şahin Nursaçan, şunları söyledi: “Kurumsallaşma ve Ar-Ge faaliyetlerimizle dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz. Geniş bayilik altyapısını kurarak ürünlerimize ulaşmayı kolay hale getirdik. Bütün bunların yanı sıra, 1999 yılından bu yana kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürüterek, sektörümüz ile ilgili fuar ve organizasyonlara katılarak Hes Kablo markası ile tüketici arasında kuvvetli bir bağ oluşturduk. Markalaşma ve kurumsallaşma kurumların uzun vadede büyümesini sağlayan en önemli unsurlardan. Hedefimiz gelecek 10 yıl içinde Hes Kablo markasının globalde ilk 10 marka arasına girmesini sağlamak.”

Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra özellikle yurtiçinde ve yurtdışında önemli fuarlara ve seminerlere katıldıklarına değinen Şahin Nursaçan, şöyle devam etti: “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ihtiyaç haline gelen ürün gruplarını, inovatif ürünleri portföyümüze eklemek için yatırımlar yapıyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini etkin bir şekilde hayata geçirerek müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırıcı süreçlerin inovatif yaklaşımla Ar-Ge ve Ür-Ge projelerini yeniden şekillendirme çalışmaları yürütüyoruz.”