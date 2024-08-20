Hesapkurdu.com değerlendirdi: Bankalar uzaktan müşterilere 0 faiz kredi gibi fırsatlar sunuyor'

Türkiye Bankalar Birliği, Uzaktan ve Diğer Kanallardan Müşteri Edinimi başlıklı raporun Temmuz 2024 edisyonunu paylaştı. Buna göre Temmuz 2024 itibarıyla uzaktan başvuru yoluyla edinilen gerçek kişi müşteri sayısı 1 milyon 69 bin olarak açıklandı. Bu müşteri edinimlerinin 568 bini ise müşteri temsilcisiyle sonuçlandırıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Yöneticisi Orhun Çağlar Atilla, “Halihazırda 19 banka, uzaktan müşteri kabulü hizmeti veriyor. Ayrıca son düzenlemelerle gerçek kişi tacir müşteri edinimi ve tüzel kişi müşteri edinimi de mümkün hale geldi. Bankaların uzaktan başvuru yapan müşterilere sunduğu fırsatlar, bu seçenek yoluyla başvuru yapanların sayısına yansıyor” dedi.

Son 3 ayda 3,2 milyon kişi uzaktan başvuruyla müşteri oldu

Gerçek kişi bazında tarihsel veriler, Mayıs 2024’te 1,19 milyon, Haziran 2024’te 987 bin, Temmuz 2024’te ise 1 milyon 69 bin kişinin uzaktan başvuru yoluyla bankacılık müşterisi olduğunu gösterdi. Son üç ayda 3,2 milyon kişinin uzaktan başvuru yoluyla banka müşterisi olduğuna dikkat çeken Orhan Çağlar Atilla, “Uzaktan müşteri edinimi, hem kullanıcılar hem de bankalar için oldukça avantajlı bir yöntem sunuyor. Kullanıcılar finansal ihtiyaçlarını şubeye gitmeden yalnızca bilgisayar ve telefon başından çözebiliyor. Özellikle finansman ve kredi ihtiyacı bulunan bankacılık müşterileri için bu hizmet, süreci oldukça kolaylaştırıyor” dedi.

“Sıfır faizli nakit fırsatlarının etkisi de büyük”

Uzaktan bankacılık müşterisi olanların sayısının gün geçtikçe arttığını kaydeden Orhun Çağlar Atilla, “Kişiler ihtiyaç duydukları nakde faizsiz ya da düşük faizli seçeneklerle, yerlerinden kalkmadan erişebiliyor. Bankalar da sıfır faizin yanı sıra, yüksek mevduat faizi oranları, sigorta seçeneklerinde indirim fırsatları, fatura talimatlarına iade ve aidatsız kredi kartı gibi avantajlarla müşterilerinin yanında yer alıyor” diye konuştu.

“Bankaya gitmeden hesap aç” yaklaşımıyla geliştirilen ürün ve fırsatların, kullanıcıyı da motive ettiğini dile getiren Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Yöneticisi Orhun Çağlar Atilla, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Uzaktan başvuru yapanlar, bankalar için farklı bir müşteri segmenti oluşturuyor. Bireysel ve ticari müşterilerin kendilerine en uygun yatırım, mevduat, kredi, kredi kartı ve sigorta ürünlerini keşfetmeleri için bir finansal ürün karşılaştırma platformu olarak hizmet veren Hesapkurdu.com olarak, bu segmente hitap eden tüm ürünleri özel bir sayfada listeliyoruz. Uzaktan başvuru yapan yeni müşterilere özel sıfır faizli krediler, yüksek mevduat faizi oranları ve diğer kampanyaları duyuruyoruz. Kullanıcılar, diledikleri seçeneği tercih ederek, bir tıklamayla ya da bir karekod okutarak seçtikleri bankanın müşterisi olma yolculuğuna Hesapkurdu.com üzerinden başlayabiliyor.”