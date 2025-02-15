Hexagon, sektördeki payını artırmak için Bursa’yı seçti

Hayati ARIGAN

Global endüstriyel metroloji sektörünün 15,5 milyar euroluk bir hacme ulaşmasını bekleyen Hexagon Türkiye, sektörden aldığı payı büyütmeyi hedefleyerek Bursa Çözüm Merkezini hizmete açtı. Grubun 30 yıl içerisinde Türkiye’de büyük yatırım projelerinde yer aldığına dikkat çeken Hexagon Türkiye ve Batı Balkanlar Genel Müdürü Koray Alpaslan, “Buradaki başarımız bizi grup içerisinde EMEA Bölgesi’nin (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) en çok öne çıkan ülkeleri arasına taşıdı. Hizmete açtığımız Hexagon Bursa Çözüm Merkezimiz ile Türkiye’de sunduğumuz hizmetleri daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Dünyada imalat sektörünün 2024’te zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Alpaslan, “Metroloji tarafında ise, geçen yıl 2023'te göre durağan bir yıl yaşadık. Elbette, zor anları fırsata dönüştürme yaklaşımı ile hareket eden firmalar teknoloji alanında yatırımları devreye aldılar ve dijital dönüşüm üzerindeki odaklanma arttı” ifadelerini kullandı.

“2025’te durağan yılı geride bırakacağız”

Sektörün çözümlerinden en çok faydalanan müşterilerin otomotiv, uzay ve havacılık, savunma, genel imalat alanlarında faaliyet gösterdiklerini, bunu ise elektronik ve medikalin takip ettiğini belirten Alpaslan, “Her ne kadar otomasyon içeren sistemler büyük bir kolaylık ve hız sunsa da maliyet faktörünün süregelen ekonomik koşullar nedeniyle bir müddet daha ilk yatırım anlamında temkinli davranan işletmeler için karar mekanizmalarını etkileyeceği düşüncesindeyiz” şeklinde konuştu.

“Hedef bu yıl yüzde 8 ila 12 arası büyüyecek”

2024'ü çok başarılı tamamladıklarını belirten Alpaslan, 2023 ile benzer 5,4 milyar euro net satış rakamları elde ettiklerini söyledi. “Bizim gruba baktığımızda, 1,96 milyar euro net satış rakamı ile yine amiral gemisi Manufacturing Intelligence (MI) oldu” dedi. Alparslan, bu yıl grup hedeflerinin %8 ila 12 arasında bir büyüme olduğunu açıklarken, “2025’te ülkemizde gerçekleşecek otomotiv, uzay ve havacılık sanayii yatırımlarının Hexagon için önemi büyük” diye konuştu.