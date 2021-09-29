Hey Scooter ile Bursa yollarına çıkan Serim Yazılım, Bursa’nın yetki alan tek şirketi oldu

Zehra ORUÇ

BURSA- Akıllı şehirler için ürün ve hizmet üreten teknoloji firması Serim Yazılım Teknolojileri, kurulduğu 2014 yılında geliştirdiği ilk ürünü abfGO Bilet Satış ve Rezervasyon sistemi ile pazarda yerini aldı. Bugün halen aynı marka altında kara, deniz ve hava yolcu taşımacılığı ile müze, bilim merkezlerine biletleme hizmeti sunan Serim Yazılım, aynı zamanda hava limanlarına shuttle hizmeti veren firmalara sağladığı çözümlerle deniz otobüsü ve feribot sektöründe de adından söz ettiren projelere imza atıyor.

Bursa’da otomotiv sektöründeki 12 yıllık bilgi sistemleri yöneticisi tecrübesini 2009 yılında Serim Yazılım Teknolojilerini kurarak taçlandıran Serim Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Rasim Serim, İsveç Stockholm’de katıldığı bir fuarda karşılaştığı elektrikli scooter’ı bugün şirketinin başlıca faaliyet kolu haline getirdi. ‘Eğlenceli ve geleceğin yolcu taşıma aracı’ fikri ile Bursa’da hayata geçirdiği yatırımı neticesinde yaklaşık iki yıldır verdiği paylaşımlı araç hizmetini Bursa şehir merkezinin geneline yaymak istediklerini söyleyen Rasim Serim, bu bağlamda Bursa’da yetki belgesine sahip belgesi alan tek firma olduklarını belirtti. Serim, “HEY Mobility platformu ile elektrikli scooter, bisiklet ve elektrikli araçlar için yazılım hizmeti veren firmalara yazılım hizmeti (SaaS) vermekteyiz. Bunun yanı sıra yeni ve inovatif ParkoMobil otopark uygulamamızla cadde kenarı otopark sorununa çözüm getiriyoruz. Bu ürünümüzde derin öğrenme tabanlı mobil plakadan tanıma yapıyoruz. Şu anda Bursa’da bütün cadde kenarı otoparklar ParkoMobil ile yönetiliyor” dedi.

Eğlenceli ve çevre dostu mikro ulaşım…

Bursa merkezde Nilüfer ilçe sınırlarında başlattıkları HEY Scooter markasını yıl sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım, Mudanya ve Gemlik ilçelerine de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıklayan Rasim Serim, uygulamanın detaylarını şu sözlerle aktardı: “Uygulama IOS ve Android platformundan indirilebiliyor. Şehirlerimizdeki ulaşım trafik sıkışıklığı, yüksek park ücretleri, gürültülü ve havayı kirliliği ile anılıyor. Oysa ki kısa mesafede eğlenceli ve çevre dostu mikro ulaşım araçları olan scooter’lar, kirala ve istediğin yere bırak iş modeli ile çalışıyor ve özellikle gençler arasında her geçen gün popülerliğinin artması dikkat çekiyor” dedi. Hizmet ağı Bursa merkez ilçelerle sınırlı olan HEY Scooter’ı orta vadede ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerinden bahseden Rasim Serim, orta vadeli hedefleri arasında mikromobilite ürünü olan HEY Mobilite platformunu ihraç etmek olduğunu da sözlerine ekledi. Serim, “HEY Scooter’ın yazılım ve donanım altyapısının üst düzeyde olduğunu ve uygun işbirliği modelleriyle kısa sürede sektörün lider firmaları arasına girmek istiyoruz’’ dedi. Öte yandan 2014 yılından beridir KOSGEB desteklerinden faydalandıklarından bahseden Rasim Serim, İlk KOSGEB Ar-Ge desteğini, Şarj İstasyonlu Paylaşımlı Scooter projesiyle aldıklarını, ardından SaaS platformu uygulaması olan HEY Mobilite, HEY Scooter ve Güneş Enerjili Scooter şarj istasyonu ürettiklerini belirtti.

HEY Mobilite platformunu otonoma hazırlıyor

HEY Mobilite ile de paylaşımlı elektrikli araç, konteyner, insan ve değerli eşya takibi yapmak isteyen şirketlere de hizmet sağladıklarını kaydeden Serim, “Bu platformu kullanarak mobil uygulama, ödeme sistemi entegrasyonu, elektronik fatura ve yönetiminin entegrasyonunu sağlıyoruz.” Araç paylaşım platformuna Ar-Ge yatırımı yaptıklarını da ifade eden Serim, “ HEY Mobilite ve HEY Scooter gelecekte otonom, yapay zeka destekli sürüş ile ileri aşamaya götürmek istiyoruz. Bu sayede mikro ulaşım araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanılmakla birlikte daha efektif olarak hizmet verecektir” şeklinde bilgi verdi.

Hedefte ihracat da var

Rasim Serim, yurtiçinde dört scooter firmasına hizmet sağladıklarını ve kısa vadede yurtdışı fuarlara da katılarak, ihracatın kapılarını aralamayı hedeflediklerini ifade etti.