Heysem, bebek ürünleri pazarına e-ticaretle girdi

Heysem Group, e-ticaret girişiminde bulunarak Minibabys Türkiye markasıyla, dünyanın önde gelen bebek ürünleri markalarını tek bir çatı altına topladı. Heysem Group Yönetim Kurulu Üyesi Heysem Maslamani, “Annelere her bütçeye uygun gündelik temel ihtiyaçları sunuyoruz. Bebek temel bakım ürünlerine duyulan ihtiyacı karşılamak için pazara giriş yaptık. Minibabys ile Türkiye’deki anne bebek perakendeciliğine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

"Minibabys, beğenilen markaların erişilebilir olmasını sağlıyor"

Heysem Group’un turizm alanında başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Maslamani, “Minibabys Türkiye ile bebek ürünleri pazarında annelerin ihtiyaçlarına hızlı, stil sahibi, kullanışlı, doğal ürünler sunarak sektörde ilerlemeyi planlıyoruz. Annelerin her bebeğin ihtiyacı olan sağlıklı, güvenilir ürünlere ulaşması amacıyla yola çıktık. Dünyanın en çok tercih edilen ya da ulaşılması zor markalarını bir araya getiren Minibabys, beğenilen markaların erişilebilir olmasını sağlıyor.” diye konuştu.