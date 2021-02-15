HGT Tarım, 1 milyon metrekareye dikey tarım fabrikası kuruyor

Artan şehirleşme ve sanayileşmeyle birlikte, yaşanan iklim değişiklikleri ve tarım arazilerinin yeteri kadar sulanamaması nedeniyle insanların taze gıda talebini karşılamak her geçen yıl daha zor hale geliyor.

Bir yandan yaşanan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen çalışmalara katkı sunmak, bir yandan da insanların artan taze gıdaya ulaşma talebine cevap vermek amacıyla Pimtaş'ın kuruluşu HGT Tarım, 1 milyon metrekarelik dikey tarım fabrikası oluşturuyor. PİMARGE ve Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında kurulacak dikey tarım fabrikası için gerekli tüm çalışmalar başlatıldı.

1 milyon metrekare alana kurulacak dikey tarım farbikası ile ilgili bilgi veren Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, dikey tarım uygulamasının başlıca geleneksel metotlardan farklı olarak topraksız tarım yapabilmenin bir yöntemi olduğunu söyledi.

Hiçbir toprak kullanılmadan tamamen su ile tarım yapılabildiğini anlatan Tahmaz, "Dikey tarım sistemi sayesinde tarım arazisine ihtiyaç duyulmuyor. Suyun ise devir daim sistemiyle sürekli kullanılması sağlanıyor. Daha az su kullanımı ile daha çok verim elde etmemizi sağlıyor. Yetineceğimiz mineral ihtiyaçlarını suda karşılayan ürünler, hiçbir gübreleme ilacı kullanılmadan, özel LED ile ışıklandırılarak verimli hale getirilecek. Yaptığımız son çalışmalarımızda bir marul toprakta 60 günde 1 mahsul verirken, akıllı tarım sistemiyle bu süre 15 günde 1’e iniyor. Sürekli çalışan, özel yazılımlı otomasyonlarla kontrol edilen ürünler yüzde 100 organik olmaları dışında uygun fiyata taze ürün almak isteyen müşteriler için vazgeçilmez oluyor." şeklinde konuştu.

"Projemiz ekonomiyi canlandıracak"

"Geleneksel çiftçiliğin ekilebilir arazi gereksinimleri, gelecek nesiller için sürdürülebilir kalamayacak kadar büyük ve istilacıdır" diyen Şamil Tahmaz, ekilebilir arazinin 2050'de 1970'e göre yaklaşık yüzde 66 oranında düşmesinin beklendiğini kaydetti. Dikey tarımda geleneksel yöntemlere göre dönüm başına 10 katından fazla verim elde edildiğine dikkat çeken Tahmaz, tropikal olmayan alanlarda yıl boyunca mahsul elde edildiğini aktardı.

Sistemde kullanılacak olan tüm ürünlerin tamamen geri dönüşümlü olduğunu belirten Şamil Tahmaz, "Dikey tarımla çevre sorunları tarım endüstrisi için daha az tehlikeli hale geliyor. Çiftçiler böcek ilacı gibi kimyasallar kullanmıyor. Bu nedenle tüm süreç çevre dostu çalışır. Dikey tarımın sürdürülebilir çevre üzerinde önemli bir rolü var. Ayrıca zirai bilgiye ihtiyaç duyulmadan taze ve sağlıklı ürünler yetiştirmesine ve 365 gün üretim yapılmasına imkan sağlıyor. Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla hayata geçireceğimiz dikey tarım fabrikası sayesinde bir yandan ülkemizin doğal kaynaklarını korurken diğer yandan insanların en çok ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerine istedikleri zaman ulaşabilmelerine katkı sunacağız." dedi.