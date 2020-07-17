Hibrit gemi Hardhaus suya indi

17 Temmuz 2020

Cemre Mühendislik tarafından geliştirilen NB65 Hardhaus, suya indirildi. Dizel mekanik modda çalışan Hardhaus, aynı zamanda elektrikli modda da operasyonlarına devam edebiliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 74.5 metre uzunluğundaki NB65 Hardhaus’un güvertesinde bulunan elektrikli vinçler sayesinde enerji verimliliği sağladığına dikkat çekildi.

Açıklamada Hardhaus ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “Bünyesinde bulunan 1000 kWh bateri özellikle ‘peak shaving’ moduna geçilmesine olanak sağlıyor. Böylece balıkçılıkta hayati önem taşıyan ani hız artırmanın yanı sıra enerji tüketimi ve emisyon oranlarını oldukça azaltıyor. Hibrit gemi Hardhaus, sıradan bir balıkçı gemisi gibi dizel mekanik modda çalışıyor. Fakat aynı zamanda elektrik modda da operasyonlarına devam edebiliyor. Isı geri kazanım sistemi ile gemi enerjiyi verimli kullanıyor ve bu sayede bünyesindeki ısıtma sistemlerini daha az kullanıyor. Gövdesi ise yüksek enerji verimliliği sağlaması ve güçlü dalgalara dayanıklı olması için müşterinin özel isteği ile Salt Ship Desing tarafından geliştirildi. Cemre Tersanesi olarak yenilikçi ve doğa dostu projelerle hizmet vermekten gurur duyuyoruz.”