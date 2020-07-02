“Hidrokon sektöre örnek olacak”

02 Temmuz 2020

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ-KONYA

Araç üstü mobil vinç üretiminde Türkiye ve yakın coğrafyanın önde gelen şirketlerinden Hidrokon, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Hidrokon Satış ve Pazarlama Müdürü Esat Kütükcü, Hidrokon’un bugüne kadar sektöründe büyük bir sorumlulukla üretim hayatını sürdürdüğünü, pandemi sürecinde de aynı sorumlulukla hareket ederek TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alan sektördeki ilk firma olduğunu ifade etti.

Kütükcü, Hidrokon’un TSE COVID-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını yerine getirerek aldığı belgenin sektöre örnek olacağının altını çizerek, şunları söyledi: “Yerelden küresele anlayışıyla bugüne kadar sektörümüzde çok önemli işlere imza attık. Şu anda Hidrokon’un vinçleri Türkiye’nin her yerinde ve dünyanın 28 ülkesinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor, üretim hayatına hizmet ediyor. Pandemi sürecinde de gerek üretim kabiliyetimizle gerekse servis ağımızla müşterilerimizle hep birlikte olduk, iletişimimizi güçlü tuttuk. Ancak pandemi süreci sektörün lider firması olarak bize yeni sorumluluklar da yükledi. Bu sorumlulukla üretim tesislerimizde tüm tedbirleri alarak, üretimimizi sürdürüyoruz. Aldığımız TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi de bu süreçteki sorumluluğumuzun ve titizliğimizin bir göstergesidir.”