Hidromek’ten 900 milyon liralık yatırımla Ankara’da üretim üssü

17 Ekim 2017

Sibel SANCAKLI

Son zamanlarda Türkiye ekonomisinin gündemindeki önemli konulardan biri sanayi ürünlerini ithal etmek yerine üretimini millileştirmek. Türkiye’nin önemli iş makinesi üreticilerinden biri olan Hidromek bu noktada önemli bir yatırıma imza atıyor. Şirket 900 milyon lira yatırım ile Ankara’da 1 milyon metrekarelik bir alanda üretim üssü kuruyor. 1 Eylül’de üsteki ilk fabrikasının inşaatını tamamlayan Hidromek, üs tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hidromek bu yatırımla birlikte gelecek üretiminin de desteğiyle 10 yıl sonunda 2 milyar euro ciro hedefi koydu.

Yatırım ile ilgili açıklamalarda bulunan Hidromek Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, üssün tamamlanmasıyla yerli üretime destek vereceklerini belirtti ve “Özellikle yeni ürünlerin, şirket portföyüne eklenmesi ile Ar-Ge merkezi yatırımları ve ürün kalitemizi sürekli artırmayı hedefliyoruz” dedi. Yatırımı büyüme hedefleri doğrultusunda yaptıklarını ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

“Ankara Sanayi Odası 1. OSB’de Hidromek Üretim Üssü kurmak amacıyla sanayi parsellerini satın aldık. Üretim üssümüzde her fabrika tamamlandığında hemen faaliyete geçecek şekilde planladık. İlk olarak inşaatı, gerekli makine ve teçhizatların kurulumları tamamlanmış komponent fabrikası olarak isimlendirdiğimiz ve şu an ithal etmekte olduğumuz ana komponentlerin üretiminin yapılacağı tesisimiz 1 Eylül itibariyle üretime başladı. Bu fabrikamızın faaliyete girmesinin hemen ardından hiç vakit kaybetmeden yeni bir ekskavatör üretim fabrikası inşaatımızı da başlattık. Ayrıca mevcut üretim tesislerimizin de modernizasyon yatırımları devam ediyor” diye konuştu.

İstihdamla ilgili beklentilerini paylaşan Bozkurt, “Yeni yatırımlar ve büyüme hedefleri ile birlikte personel sayısında ilk 5 yıllık dönemde en az yüzde 50’lik bir artış olmasını planlıyoruz. Üs tamamlandığında 4 bin kişi istihdam edilecek” dedi.

Hasan Basri Bozkurt, aynı zamanda “Hidromek Akademi”yi kurarak şirket çalışanlarına eğitim vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Satış sonrası faaliyetlerine önem verdiklerini dile getiren Bozkurt, “Yurt dışındaki üçüncü SSH merkezimizi Japonya’da Tokyo yakınlarındaki Sagamihara’da kurduk. Bu merkezimiz Japonya’daki müşterilerimizin yanı sıra tüm uzakdoğu pazarlarımıza ve diğer SSH merkezlerimize yedek parça temin edecek” bilgisini vererek, “Yeni yatırımlar ve büyüme hedefleri ile birlikte yüksek kalitede ve rekabetçi ürünler sunarak sektörün lider ve tercih edilen bir markası olma yolunda önemli mesafeler kat ediyoruz. Ana hedefimiz gelecekte ürün gamımızı daha da geliştirerek ve girdiğimiz pazarlarda payımızı artırarak Hidromek’i bir dünya markası haline getirmek” diye ekledi.

Türkiye pazarında kendi alanında lider

Pazara sundukları yeni ürün gamlarıyla uluslararası alanda önemli ödüllerin sahibi olduklarından bahseden Hasan Basri Bozkurt, İmder verilerine göre Türkiye Kazıcı Yükleyici Pazarında 8 yıldır, Türkiye Ekskavatör Pazarında ise 5 yıldır pazar lideri olduklarını ifade ederek, “HMK 640 WL’nin ilk ödülünü iF Design 2017’den aldık. Yarışmada HMK 640 WL “Ürün Tasarımı Ödülü” nü aldı. HMK 600 MG motor greyderimiz German Design Award yarışmasında “Special Mention” ödülüne layık görüldü. Red Dot Tasarım Ödülleri’nde HMK 600 MG motor greyderimiz “Red Dot Winner” ödülünü alırken, HMK 640 WL lastik tekerlekli yükleyicimiz “Best of The Best” ödülünü aldı” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bozkurt, Hidromek olarak hedeflerinin 10 yılın sonunda dünya iş makineleri üreticileri listesinde ilk 20’ye ve Türkiye’de ISO 500’de ilk 15’e girebilmek olduğunu kaydetti.

Kıtaları aşıyor

İhracat yaptıkları ülkeler hakkında bilgi veren Hasan Basri Bozkurt, “Kuzey Amerika dışında tüm kıtalara ihracatımız bulunuyor. Bugün itibariyle ihracat yaptığımız ülke sayısı 80’in üzerinde. Güney Amerika’da Arjantin, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru ve Panama ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler ve Sri Lanka gibi deniz aşırı pazarlara da giriş sağladık. Piyasaya sunduğumuz yeni ürünümüz HMK 600 MG motor greyder ile Hindistan, hidrolik ekskavatör ürünlerimiz ile de Çin pazarlarında yer almaya başladık. 2013 yılında Japon Mitsubishi Heavy Industries’in motor greyder üretimi ile ilgili iş kolunun tümünü satın almamız ile ulaştığımız pazarlara diğer ürünlerimizi de satıyoruz. İhracat yapmayı hedeflediğimiz ülkeler arasında ise şu an için Meksika yer alıyor“ şeklinde konuştu.

Türkiye iş makinesi pazarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bozkurt, ilk 8 ayın sonunda geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5’e yakın bir daralmanın gerçekleştiğini ifade ederek, “Pazarda yer aldığımız ürün sınıflarından kazıcı yükleyici pazarında yüzde 22’lik bir daralma yaşanırken, ekskavatör pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü. Aynı şekilde, motor greyder pazarında gözlemlenen yüzde 50’nin üzerinde bir düşüşe karşılık, lastik tekerlekli yükleyici pazarında yüzde 20'lik artış görüldü. Kazıcı yükleyici sınıfı yıllık 4 bin’e yakın satışla Türkiye iş makineleri pazarında ciddi bir paya sahip. Diğer sınıflardaki artışa rağmen kazıcı yükleyici pazarındaki daralmanın etkisiyle yıl sonunda pazarın geçen yılla aynı kapanacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.