Hijyen arayışı artınca pazarın adı ‘buhar’ oldu

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Pandemiyle başlayan derin temizlik ve hij­yen hassasiyeti, tüke­tici alışkanlıklarını kalıcı ola­rak değiştirdi. Evlerde kimya­sal kullanımı azaltma ve çevre dostu çözümlere yönelme eği­limi, temizlik makineleri paza­rını adeta ‘buharlaştırdı’. Pa­zarın küresel hacmi 1.5 milyar dolara yaklaşırken, önümüz­deki yıllarda yıllık büyüme hı­zının yüzde 7’yi aşacağını ön­görülüyor. Tüketici elektroni­ği devleri, kolay taşınabilen el üniteleri, hızlı ısınma ve çok yönlü kullanım imkanı sunan yeni modellerle pazardaki bu güçlü talebi karşılamaya çalı­şıyor. Türkiye pazarı da küresel trendlere paralel bir seyir çi­zerken, pazardaki global oyun­cularından Karcher, bölgede­ki büyümesini yeni ürünlerle destekliyor. Buharlı temizlik makinelerinin kendi içlerinde­ki en önde gelen ürün grubu ol­duğunu söyleyen Karcher Orta Avrasya ve Türkiye Genel Mü­dürü Gökhan Gökmen, marka­nın 90’ncı yılındaki başarısı­nı anlatırken, buharlı temizlik makinelerinin bu atılımın ana itici gücü olduğunu belirtti. Bu başarının bir gecede gelmedi­ğini, markanın bu pazarı Tür­kiye’de erken keşfettiğine işa­ret eden Gökmen, “Biz 2015’te televizyonlarda buharlı temiz­lik makinesi reklamı yapmaya başladık. Türkiye pazarı 10-15 yıl gerideyken biz, tüketiciyi ‘temizlik başka, hijyen başka’ diye eğitmeye başladık. Buzdo­labınızı deterjanla silmek sa­dece temizlemektir, buharla temizlemek hijyeniktir. Pan­demi bunu biraz daha tetikle­di” diye konuştu. Gökmen, bu çabanın karşılığını da 2020- 2025 döneminde euro bazın­da ulaşılan yüzde 300’lük radi­kal büyüme ile aldıklarını dile getirdi. Bunun yıllık ortalama yüzde 47’lik bir büyüme anla­mına geldiğini söyleyen Gök­men, yalnızca 2023 yılında bile bir önceki yılın iki katı ciro el­de ettiklerini kaydetti. Bu yılı 80 milyon euro civarında bir ci­ro ile kapatacaklarını belirten Gökmen, 2026 yılı için hedef­lerinin ise 100 milyon euro ol­duğunu açıkladı.

Dünya genelinde jenerik marka oldu

1935 yılında Almanya’da ku­rulan Karcher’in Almanya, Avusturya ve Fransa gibi ül­kelerde ‘etkin temizlik’ ve ‘ba­sınçlı yıkama’ ile eş anlamlı ha­le gelerek sözlüklere girdiğini belirten Gökmen, Türkiye’de de jenerik marka olma yolunda ilerlediklerini söyledi. Şu an­da buharlı temizlik makinele­rinin önde gelen ürün olduğu­nu aktaran Gökmen, yılda 50 bin adet satılan basınçlı yıka­ma ve yeni gelişen ıslak/kuru süpürgelerle de iddialı olduk­larını belirtti. Özellikle ev ti­pi ürünlerdeki yoğun rekabet­ten ayrışmak için yasal zorun­luluğun iki katından fazla, 5 yıl garanti verdiklerini açıklayan Gökmen, “Eğer bir söylemimiz varsa, onu ispatlamamız gere­kiyor” dedi.

“Hedefimiz 22 milyon haneye girmek”

Karcher’in globalde 3.7 mil­yar euroluk bir ciroya sahip ol­duğunu açıklayan Gökmen, “Türkiye için de ev tipi çok bü­yük bir pazar. Bugün Türki­ye’de elde ettiğimiz cironun 5-10 katını hedefleyebiliriz. Teorik hedefimiz 22 milyon hane. Yani yüzde 10 pazar payı alsak 2 milyon adet satmak de­mek. Ama orası riskli bir alan. Maliyetleri çok yüksek. Pro­fesyonel o anlamda bize daha çok katkı sağlıyor. Yani bugün piyasada bir sıkıntı olsa birin­den biri düştüğünde diğeri onu telafi edecek yerde olsun isti­yoruz” diye konuştu. Profesyo­nel tarafta da Türkiye’nin gide­ceği çok yol olduğunu söyleyen Gökmen, “Kendi işini kendin yap olayı Avrupa’da çok yaygın. Çünkü usta bulamıyorlar. Tür­kiye’de ise daha yeni yeni baş­lıyor. Daha başındayız ama şu­nu görüyoruz oto yıkama, halı yıkama, dış alan temizliği gibi işlerde artık insanlar dışardan servis almak yerine makine al­mayı tercih ediyor. Zaten bu makineler de 10 yıkamada ken­dini amorti ediyor” ifadelerini kullandı.

Cironun yüzde 60’ı profesyonel taraftan

Geniş bir ürün yelpazesi bu­lunan Karcher, ev tipi ürünle­rin yanı sıra, 300 bin euroluk belediye temizlik araçlarından kuru buzla temizliğe ve hava­alanlarında kullanılan zemin otomatlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. “Şir­ketin Türkiye’de cironun yüz­de 55-60’ı profesyonel, yüzde 40-45’i ev tipi ürünlerden ge­liyor” diyen Gökhan Gökmen, globalde ise bu oranın yüz­de 50-yüzde 50 korunduğunu kaydetti. Gökmen, profesyonel tarafta rekabetin anahtarının satış sonrası hizmet olduğunu belirterek, Karcher’ın bu alan­da kendi teknisyenleriyle sağ­ladığı güçlü servis ağı ile sek­törde çok önde olduğunu söy­ledi.

Temizlik robotları yeni dinamikler

Avrupa’daki trendlerin 3-5 yıl içerisinde Türkiye’ye gel­diğini ifade eden Gökmen, bu trendlerden birinin de temiz­lik robotu olduğunu söyledi. Türkiye’de son yıllarda yaygın­laşan robot satışlarına işaret eden Gökmen, Karcher olarak da bu alana girdiklerini kaydet­ti. Gökmen, “Robotta çok yeni­yiz. Hızlı bir giriş yaptık ve 2 yıl önce çok büyük bir adet sattık. Fakat süper rekabetçi bir pa­zar. Yani para kazanmıyor ma­alesef. Çinli markaları da odak­lanmış ve sahiplenmiş. Biz onu biraz daha yan ürün olarak da­ha az modelle ama iyi model­lerle konumlandırdık. Gidiyo­ruz ama süper önceliğimiz de­ğil. Portföyde tutuyoruz ama çok agresif değiliz” dedi. Enf­lasyon ve alım gücünün düş­mesiyle birlikte tüketici eğili­minin markasız ürünlere kay­dığını da söyleyen Gökmen, o nedenle de pazarda fiyat reka­betinin öne çıktığını ifade etti.

“Dengeli bir 2026 bekliyoruz”

2026 yılına ilişkin beklenti­lerinin, mevcut büyüme tren­dinin korunarak devam etme­si yönünde olduğunu aktaran Gökhan Gökmen, şunları söy­ledi: “Şirket, önceki yıllarda oluşturulan sağlam altyapı ve pazar dinamikleri doğrultu­sunda, agresif ancak gerçekçi bir büyüme hedefiyle ilerliyor. Genel çerçevede yüzde 20–25 bandında öngörülen büyüme, ani sıçramalardan ziyade sür­dürülebilir bir genişlemeye işaret ediyor. Pazar koşulları ve tüketici davranışları açısından bakıldığında, 2026 döneminin 2025’ten radikal biçimde fark­lılaşan bir tablo sunması bek­lenmiyor.”

Türkiye’de ürettirip ihraç edecek

Eylülde Türkiye’deki büyük bir üretici ile işbirliğine giderek süpürge üretimine başladıklarını açıklayan Gökhan Gökmen, tasarımı tamamen Karcher’e ait olan bu ürün grubunun, önümüzdeki yıl cironun yüzde 5’ine denk geleceğini belirtti. Gökmen, ayrıca bu süpürgelerin diğer ülkelere ihraç edilmesinin de planlandığı bildirdi. Gökmen, Türkiye’nin artık yeni kurulan ve Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan’ı kapsayan Avrasya bölgesinin merkezi haline geldiğini ve bu bölgenin yönetimini üstleneceğini duyurdu. Türkiye, şu an açık ara en büyük pazar olsa da, Özbekistan ve Kazakistan’ın doğru yatırımlarla Türkiye’yi yakalama potansiyeli taşıdığını ekledi.

AVM’lerde ev tipi mağazalar çoğalacak

E-ticaret yatırımlarının yanında fiziki mağazalara dönük çalışmalara da hız verdiklerini dile getiren Gökmen, Karcher Center adıyla büyük metrekareli 15 mağazaları bulunduğunu kaydetti. Bu mağazaların hem endüstriyel hem de ev tipi ürünler sunduğunu aktaran Gökmen, “Şimdi küçük ve ev tipi için Adana, iki tane İstanbul ve İzmir olmak üzere de 4 tane AVM mağazamız var. Bu bizim için 1.5-2 yıldır yaptığımız yeni bir iş. Sayıyı daha da artıracağız” dedi.