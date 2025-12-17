Hijyen arayışı artınca pazarın adı ‘buhar’ oldu
Hijyen arayışının artması buharlı temizlik makineleri pazarında hızlı bir büyüme ivmesi yaratıyor. Dünyada 1.5 milyar dolara ulaşan pazarın, önümüzdeki süreçte yüzde 8’e yakın bir büyüme ivmesi yakalaması bekleniyor. Pazar Türkiye’de de dünyaya paralel büyüyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Pandemiyle başlayan derin temizlik ve hijyen hassasiyeti, tüketici alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirdi. Evlerde kimyasal kullanımı azaltma ve çevre dostu çözümlere yönelme eğilimi, temizlik makineleri pazarını adeta ‘buharlaştırdı’. Pazarın küresel hacmi 1.5 milyar dolara yaklaşırken, önümüzdeki yıllarda yıllık büyüme hızının yüzde 7’yi aşacağını öngörülüyor. Tüketici elektroniği devleri, kolay taşınabilen el üniteleri, hızlı ısınma ve çok yönlü kullanım imkanı sunan yeni modellerle pazardaki bu güçlü talebi karşılamaya çalışıyor. Türkiye pazarı da küresel trendlere paralel bir seyir çizerken, pazardaki global oyuncularından Karcher, bölgedeki büyümesini yeni ürünlerle destekliyor. Buharlı temizlik makinelerinin kendi içlerindeki en önde gelen ürün grubu olduğunu söyleyen Karcher Orta Avrasya ve Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, markanın 90’ncı yılındaki başarısını anlatırken, buharlı temizlik makinelerinin bu atılımın ana itici gücü olduğunu belirtti. Bu başarının bir gecede gelmediğini, markanın bu pazarı Türkiye’de erken keşfettiğine işaret eden Gökmen, “Biz 2015’te televizyonlarda buharlı temizlik makinesi reklamı yapmaya başladık. Türkiye pazarı 10-15 yıl gerideyken biz, tüketiciyi ‘temizlik başka, hijyen başka’ diye eğitmeye başladık. Buzdolabınızı deterjanla silmek sadece temizlemektir, buharla temizlemek hijyeniktir. Pandemi bunu biraz daha tetikledi” diye konuştu. Gökmen, bu çabanın karşılığını da 2020- 2025 döneminde euro bazında ulaşılan yüzde 300’lük radikal büyüme ile aldıklarını dile getirdi. Bunun yıllık ortalama yüzde 47’lik bir büyüme anlamına geldiğini söyleyen Gökmen, yalnızca 2023 yılında bile bir önceki yılın iki katı ciro elde ettiklerini kaydetti. Bu yılı 80 milyon euro civarında bir ciro ile kapatacaklarını belirten Gökmen, 2026 yılı için hedeflerinin ise 100 milyon euro olduğunu açıkladı.
Dünya genelinde jenerik marka oldu
1935 yılında Almanya’da kurulan Karcher’in Almanya, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde ‘etkin temizlik’ ve ‘basınçlı yıkama’ ile eş anlamlı hale gelerek sözlüklere girdiğini belirten Gökmen, Türkiye’de de jenerik marka olma yolunda ilerlediklerini söyledi. Şu anda buharlı temizlik makinelerinin önde gelen ürün olduğunu aktaran Gökmen, yılda 50 bin adet satılan basınçlı yıkama ve yeni gelişen ıslak/kuru süpürgelerle de iddialı olduklarını belirtti. Özellikle ev tipi ürünlerdeki yoğun rekabetten ayrışmak için yasal zorunluluğun iki katından fazla, 5 yıl garanti verdiklerini açıklayan Gökmen, “Eğer bir söylemimiz varsa, onu ispatlamamız gerekiyor” dedi.
“Hedefimiz 22 milyon haneye girmek”
Karcher’in globalde 3.7 milyar euroluk bir ciroya sahip olduğunu açıklayan Gökmen, “Türkiye için de ev tipi çok büyük bir pazar. Bugün Türkiye’de elde ettiğimiz cironun 5-10 katını hedefleyebiliriz. Teorik hedefimiz 22 milyon hane. Yani yüzde 10 pazar payı alsak 2 milyon adet satmak demek. Ama orası riskli bir alan. Maliyetleri çok yüksek. Profesyonel o anlamda bize daha çok katkı sağlıyor. Yani bugün piyasada bir sıkıntı olsa birinden biri düştüğünde diğeri onu telafi edecek yerde olsun istiyoruz” diye konuştu. Profesyonel tarafta da Türkiye’nin gideceği çok yol olduğunu söyleyen Gökmen, “Kendi işini kendin yap olayı Avrupa’da çok yaygın. Çünkü usta bulamıyorlar. Türkiye’de ise daha yeni yeni başlıyor. Daha başındayız ama şunu görüyoruz oto yıkama, halı yıkama, dış alan temizliği gibi işlerde artık insanlar dışardan servis almak yerine makine almayı tercih ediyor. Zaten bu makineler de 10 yıkamada kendini amorti ediyor” ifadelerini kullandı.
Cironun yüzde 60’ı profesyonel taraftan
Geniş bir ürün yelpazesi bulunan Karcher, ev tipi ürünlerin yanı sıra, 300 bin euroluk belediye temizlik araçlarından kuru buzla temizliğe ve havaalanlarında kullanılan zemin otomatlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. “Şirketin Türkiye’de cironun yüzde 55-60’ı profesyonel, yüzde 40-45’i ev tipi ürünlerden geliyor” diyen Gökhan Gökmen, globalde ise bu oranın yüzde 50-yüzde 50 korunduğunu kaydetti. Gökmen, profesyonel tarafta rekabetin anahtarının satış sonrası hizmet olduğunu belirterek, Karcher’ın bu alanda kendi teknisyenleriyle sağladığı güçlü servis ağı ile sektörde çok önde olduğunu söyledi.
Temizlik robotları yeni dinamikler
Avrupa’daki trendlerin 3-5 yıl içerisinde Türkiye’ye geldiğini ifade eden Gökmen, bu trendlerden birinin de temizlik robotu olduğunu söyledi. Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan robot satışlarına işaret eden Gökmen, Karcher olarak da bu alana girdiklerini kaydetti. Gökmen, “Robotta çok yeniyiz. Hızlı bir giriş yaptık ve 2 yıl önce çok büyük bir adet sattık. Fakat süper rekabetçi bir pazar. Yani para kazanmıyor maalesef. Çinli markaları da odaklanmış ve sahiplenmiş. Biz onu biraz daha yan ürün olarak daha az modelle ama iyi modellerle konumlandırdık. Gidiyoruz ama süper önceliğimiz değil. Portföyde tutuyoruz ama çok agresif değiliz” dedi. Enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle birlikte tüketici eğiliminin markasız ürünlere kaydığını da söyleyen Gökmen, o nedenle de pazarda fiyat rekabetinin öne çıktığını ifade etti.
“Dengeli bir 2026 bekliyoruz”
2026 yılına ilişkin beklentilerinin, mevcut büyüme trendinin korunarak devam etmesi yönünde olduğunu aktaran Gökhan Gökmen, şunları söyledi: “Şirket, önceki yıllarda oluşturulan sağlam altyapı ve pazar dinamikleri doğrultusunda, agresif ancak gerçekçi bir büyüme hedefiyle ilerliyor. Genel çerçevede yüzde 20–25 bandında öngörülen büyüme, ani sıçramalardan ziyade sürdürülebilir bir genişlemeye işaret ediyor. Pazar koşulları ve tüketici davranışları açısından bakıldığında, 2026 döneminin 2025’ten radikal biçimde farklılaşan bir tablo sunması beklenmiyor.”
Türkiye’de ürettirip ihraç edecek
Eylülde Türkiye’deki büyük bir üretici ile işbirliğine giderek süpürge üretimine başladıklarını açıklayan Gökhan Gökmen, tasarımı tamamen Karcher’e ait olan bu ürün grubunun, önümüzdeki yıl cironun yüzde 5’ine denk geleceğini belirtti. Gökmen, ayrıca bu süpürgelerin diğer ülkelere ihraç edilmesinin de planlandığı bildirdi. Gökmen, Türkiye’nin artık yeni kurulan ve Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan’ı kapsayan Avrasya bölgesinin merkezi haline geldiğini ve bu bölgenin yönetimini üstleneceğini duyurdu. Türkiye, şu an açık ara en büyük pazar olsa da, Özbekistan ve Kazakistan’ın doğru yatırımlarla Türkiye’yi yakalama potansiyeli taşıdığını ekledi.
AVM’lerde ev tipi mağazalar çoğalacak
E-ticaret yatırımlarının yanında fiziki mağazalara dönük çalışmalara da hız verdiklerini dile getiren Gökmen, Karcher Center adıyla büyük metrekareli 15 mağazaları bulunduğunu kaydetti. Bu mağazaların hem endüstriyel hem de ev tipi ürünler sunduğunu aktaran Gökmen, “Şimdi küçük ve ev tipi için Adana, iki tane İstanbul ve İzmir olmak üzere de 4 tane AVM mağazamız var. Bu bizim için 1.5-2 yıldır yaptığımız yeni bir iş. Sayıyı daha da artıracağız” dedi.