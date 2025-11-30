Hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde yürüttüğü rutin kontrollerini sıklaştırarak halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe belediye ekipleri ile birlikte 7/24 esasına göre hijyen, gıda güvenliği ve kaldırım işgali üzerine denetimlerini gerçekleştiriyor.

"150 kilo tavuk etine el koyuldu"

Bir işletmede yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ürünler tespit edildi. İşletmenin imalathanesinde hijyen kurallarına aykırı bir şekilde bekletilen 150 kilo pişmiş tavuk eti tespit edildi. Tavuk etleri, gıda mühendislerinin tutanağı sonrasında imha edilmek üzere ekipler tarafından el konuldu. İşletme; hijyen ihlali, işgaliye ve ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.

"Periyodik kontrollerimiz devam ediyor"

7/24 esasına göre denetimlere devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeler ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Son dönemlerde yaşanan gıda zehirlenmelerine yönelik Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile gıda denetimlerinin sayısını artırdıklarını söyleyen Daire Başkanı Bilgihan Hasturan, "Denetimlerimizde gıda mühendislerimiz, teknolojik cihazlar ile özellikle son dönemde ülkemizde artış gösteren gıda zehirlenmeleri konusunda denetimleri aksatmadan sürdürüyor. İşgaliye konusunda da esnaflarımıza on gün öncesinden yazılı ve sözlü olarak uyarılarımızı yaptık. Bu uyarılara uymayan, kaldırımı işgal edenlerin mallarına maalesef el koyduk. Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak vatandaşların geçişini sağlamak için kaldırımlardaki motosikletlerin kaldırılması ve uygun yerlere çekilmesini sağlıyoruz" dedi.

"Bu durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek"

Rutin olarak devam eden gıda denetimlerinin sayısını son on günde daha da artırdıklarını söyleyen Başkan Bilgihan Hasturan, "Girdiğimiz işletmelerde kızartma yağından kullanılan etin yoğunluğuna, atılan tuzun miktarından ürünlerin son kullanma tarihine kadar tüm detaylara bakıyoruz. Manisa’da yaşanabilir ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan denetimlerde, bir işletmenin imalathanesine girdik ve hijyen kurallarına aykırı birçok unsurla karşılaştık.

En vahim olanı ise, 150 kilo pişirilmiş ancak satılamamış tavuk etinin saklanıp daha sonra satışa sunulmak üzere bekletilmesiydi. Gıda mühendisi arkadaşlarımız gerekli tutanaklarını tuttu; tüketilmesi uygun olmayan ürünlere imha etmek üzere el koyduk. İşletmenin faaliyeti durduruldu. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği için de men edilip mühürlendi. Halkın sağlığıyla kim oynarsa oynasın, aynı gün faaliyetten men edilip mühürlenecek. Bu gibi durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek" diye konuştu.