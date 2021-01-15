Hilti Türkiye, yerel üretimini artırmaya hazırlanıyor

Bu yıl dijitalleşme yatırımlarına ve inşaat sektöründe verimliliği artıracak ürün, servis ve yazılımlar geliştirmeye devam edeceklerini belirten Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol, Türkiye’de kurdukları partnerliklerle yerel üretimi arttırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Hilti olarak 6 kıtada 120’den fazla ülkede ‘Sürdürülebilir, değer yaratan birorganizasyon’ olma stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini ifade eden Çetinkol, “Bu yıl da sunduğumuz çözümlerle iş ortaklarımızı ve müşterilerimiziverimlilik konusunda destekleyerek onların zamandan ve iş gücünden tasarrufelde etmelerini sağlayacağız. Çalışanlarımızın gelişimi için üst ve orta yönetimlebirlikte mentorluk programlarımızı güçlendiriyoruz. Erkek egemen olduğu düşünülen bir sektörde kadın çalışan sayımızı çoğaltmak da bu yılın ve sonrakiyılların önceliklerinden biri. Yıllardır başarı ile sürdürdüğümüz mühendislik ve yazılımservisimizi çok daha ileriye taşıyarak şantiyedeki dijitalleşmenin kendi alanımızdaki öncüsü olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize bütüncül çözüm sunmak amacıyla mekanik ve elektrik tesisatların borulama ve askılama sistemleri içinhayata geçirdiğimiz Hilti Modüler Destek Sistemleri’nin lansmanını da bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Pandemi sürecine çözümlerimizle birlikte hızla adapte olduk”

Hilti Türkiye olarak pandemi sürecinden öğrendikleriyle daha esnek, karşılaştıkları güçlükleri daha çabuk algılayıp adapte olabilen, dijital kanallarını çok daha efektif kullanan bir organizasyon haline geldiklerini belirten Çetinkol, “Bu süreçte enbüyük önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın, ailelerimizin, müşterilerimizinve iş ortaklarımızın sağlığını korumak oldu. İş süreçlerimizi, dünya veülkemizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak sürekli güncelledik. Ekiplerimizin motivasyonunu yükseltmek ve şirket içi çalışan bağlılığımızı arttırmak için konsept eğitimler, etkinlikler ve çalışan destek programları uyguladık.” dedi.

"Üründen servise her noktada dijitalleştik"

Pandemi döneminde Hilti Global’in projesi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi sisteminde değişikliğe giderek Salesforce’a geçtiklerini anlatan Çetinkol, bu süreçte müşterilerinin verimliliğini artıran ve riski en az seviyeye indiren ürün, servis veyazılımlarla öne çıktıklarını aktardı. Geliştirdikleri eksenel lazer ile iki kişilik hizalama işini bir kişiye indirip kişiler arası iletişimi azalttıklarına dikkat çeken Çetinkol, 'Arayın Gelelim' hizmetiyle de tamir veya bakım gereken ürünleri şantiyeden alıp şantiyeye teslim ettiklerini kaydetti.

Bu dönemde profis yazılımıyla hızlı mühendislik çözümleri sunabildiklerini söyleylen Çetinkol, şunları aktardı: "Tüm servislerimiz ve ürünlerimiz ile hem şantiyedeki işlerin sürekliliğine katkıda bulunduk hem de pandeminin riskini en aza indirmeyi başardık. Müşterilerimizle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz tüm görüşme ve hizmetlerimizi dijital araçlarla sağladık. AskHilti platformu ile müşterilerimizin tüm teknik sorularına cevap verirken, aynı zamanda bu platformu makaleler ve webinarlar ile zenginleştirdik. Hilti Online üzerinden her türlü alışverişlerini yaparak HiltiTahsilat Sistemi ile tüm ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri ayrı bir platformu hayata geçirdik. Yanı sıra geçtiğimiz yıl Hilti’nin ilk robotu olan, yarı-otonom, mobil, tavanda delim robotu Jaibot'u tanıttık. Hilti Jaibot, mekanik, elektrik ve tesisat yüklenicilerinin üretkenlik, güvenlik ve işgücüeksikliği sorunlarının üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor.”

“İş Ortaklığı” modelini hayata geçirecek

Bu yıl müşterileriyle daha fazla etkileşim halinde olmak için “İş Ortaklığı” modelini hayata geçireceklerini açıklayan Çetinkol, “Bu modelde servis ve yazılım danışmanlarımız, müşterilerimizi ofis, şantiye ve üretim alanlarında ziyaret ederek müşteriye özel analizler yapacak ve onların yaşadıkları zorlukları belirleyip çözüm önerileri ile potansiyel tasarruflarını sunacak. İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Mühendislik Eğitimleri, ON!Track ile varlık yönetimi ve diğer hizmetlerimizi birleştirerek müşterimizintüm ihtiyaçlarına karşılık veren 'İş Ortağı' olmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.