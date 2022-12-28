Hilti’den inşaatta inovatif yatırımlar

Hilti, globalden aldığı rüzgârla inşaat sektöründe yaşanan dalgalanmalara rağmen reelde çift haneli büyümeye ulaşarak uzun zamandır elinde tuttuğu mühendislik ürün gruplarındaki pazar liderliğini korudu. 2023 senesinde de reelde çift haneli büyüme hedefleyen Hilti Türkiye, yeni yılda tarihinin en büyük lansmanını yapmaya hazırlanıyor.

Geride bıraktığımız 2022 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik dalgalanmaların etkisinde geçen bir yıl olduğunu belirten Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol, “Birçok sektör 2022 yılındaki global dalgalanmalardan etkilendi, bu sektörlerden biri de inşaat sektörü oldu. Ancak Hilti Türkiye olarak bu süreçte olumsuzluklara odaklanmadan ileriye bakarak sektöre dört farklı ürün ve bir yazılım sunduk. Sektörümüzde ayrıca umut verici gelişmeler de yaşandı. Bunlardan biri de uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin yayınladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde bu yıl Türkiye’den 42 firmanın yer alması oldu. Bu sayı artarken bu firmaların pazar erişimleri de genişledi, hali hazırda genişlemeye de devam ediyor” dedi.

“2022 yılını reelde çift haneli büyüme ile kapattık”

Global ekonomi ve inşaat sektöründeki gelişmeler ışığında Hilti olarak pazar dinamiklerine ve yapısına uygun stratejiler geliştirdiklerini ve doğru zamanda doğru adımlar attıklarını vurgulayan Banu Deniz Çetinkol, “Yerel iş ortaklarımızla çalışmaya devam ederek Türkiye’nin farklı yerlerine ulaşmayı başardık. Ülkemize katma değer sağlayacak birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bu noktada Hilti’nin hem globalde hem de Türkiye özelinde seneyi iyi geçirdiğini söyleyebiliriz. Hilti Türkiye olarak 2022 yılını reelde çift haneli büyüme ile kapattık” şeklinde konuştu.

İnşaat sahalarında devrim yaratacak

Nuron teknolojisi geliyor Hilti’nin 2023’te odaklanacağı konulara da değinen Banu Deniz Çetinkol, dijitalleşmenin öne çıktığı inşaat sektörü için dijitalleşmenin getirdiği verimlilik, sürdürülebilirlik ve iş güvenliği konularında çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Özellikle de BIM uygulamaları konusunda sektörde fark yaratacak teknolojiler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Çetinkol, yılın ilk yarısı içinde ise inşaat sahalarında bir devrim niteliğinde olacak Nuron teknolojisiyle Hilti tarihindeki en büyük lansmanı gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu yeni teknoloji sayesinde 70’ten fazla el aletinin aynı akü platformunda, nesnelerin internetini kullanarak birbirleriyle konuşacağını ve bugüne kadar herhangi bir akülü makinede görülmemiş bir performansla çalışacağını söyleyen Çetinkol, şöyle devam etti:

“Bu ürünler arasında küçük el aletlerimiz de var en yeni teknoloji beton kırıcılarımız da. Bu kablosuz teknolojinin en etkileyici tarafı da kaliteden ya da zamandan taviz vermeden kablolu ürünler kadar kaliteli ve seri çalışması. Nuron teknolojimizle, müşterilerimizin birçok yeni uygulamada akülü makineler kullanmasını sağlayacak, makine parkını optimize ederek yatırım maliyetlerini düşürecek ve sahadaki üretkenliklerini arttıracağız. Tüm bu çalışmalar çerçevesinde 2023’te de yine reelde çift haneli büyüme beklentimiz var.”