Hilton Istanbul Maslak'tan dopdolu yılbaşı programı!

Misafir memnuniyetine odaklı hizmet anlayışı ile bugüne kadar unutulmaz anlara ev sahipliği yapan Hilton Istanbul Maslak, yeni yılı yine dolu dolu bir yılbaşı programı ile karşılıyor. 31 Aralık akşamı Zaxi Restoranda çok özel bir geceye hazırlanan İstanbul’un seçkin oteli, misafirlerini muhteşem bir menü ile ağırlayacak.

Gurme tatlardan oluşan yeni yıla özel menü

Hilton Istanbul Maslak’ın Executive Chef’i Ceyhan Aşcıoğlu ve ekibinin mutfağından çıkan ‘Yeni Yıl Gala Menüsü’ ise müzik şölenine lezzet katıyor.

Torik Lakerda, Kaju Parçacıklı Muhammara, Kuru Erikli Yaprak Sarma, Şefin Özel Peynir tabağı gibi birbirinden leziz 10 ayrı meze ile geceye başlangıç yapılan menüde, ara sıcak olarak Orman Mantarlı Ravioli, Çıtır Ördek Göğsü Dilimi ve Keçi Peynirli Krema Köpüğü yer alıyor.

Ana yemekte Dilimlenmiş Dana Tenderloin ve Çektirilmiş Arpacık Soğanlı Kemik Sos ile Mor Patates Pavesi birlikte sunuluyor. Kestane, Portakal Ezme ve Tarçın Sos aromasıyla lezzetlendirilen Çikolatalı Royal’in tadı ise yıl boyunca damaklarda iz bırakacak.