Hilton, mutfağını Trabzon Arsinli kadınlara açtı

31 Ocak 2020

Hilton İstanbul Bosphorus’ta Trabzon’un yöresel yemeklerinden oluşan özel bir menüyü hayata geçiren Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği çalışanları, emeklerini yer Lalezar Restoran’da yarın akşama kadar sergiliyor.



Yaklaşık iki yıl önce hayata geçirdiği “Yerel Mutfak Global Lezzet” projesi ile yerel mutfakları gelecek nesillere aktarmayı ve bu yolla kadın girişimcileri desteklemeyi hedefleyen Hilton İstanbul Bosphorus, yeni yılın ilk lezzet durağında mutfağını, Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Ligene Köyü’nden kadın girişimcilere emanet etti.



“Buraya beş kişi geldik ama arkamızda 32 kişilik dev bir kadın grubumuz var” diyen Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Funda Çuvalcı, “Bizler köyümüzde bu derneği kurarken de, kendi yetiştirdiğimiz ürünleri satabileceğimiz pazarımızı açarken de çevremizdeki pek çok kişi bize inanmamıştı. Ama biz kendimize inandık ve başardık” dedi.

Hilton İstanbul Bosphorus, belli aralıklarla gerçekleştirdiği “Yerel Mutfak, Global Lezzet” projesiyle hem yerel mutfakları gelecek nesillere aktarıyor hem de bu yolla kadın girişimcilere desteğini sürdürüyor. Hilton İstanbul Bosphorus, bugüne kadar, Adana, Seferihisar, Giresun, Mardin ve Antakya’nın yöresel lezzetlerini Lalezar misafirleri ile buluşturdu.

Köye restoran açılacak



Köylerinde yöresel lezzetlerin tanıtıldığı bir restoran açmayı planladıklarını söyleyen Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Funda Çuvalcı, “Bu hayalimizin ilk adımını Ramazan ayında atacağız. Hilton İstanbul Bosphorus ile gerçekleştirdiğimiz bu proje hem adımızı duyurmamıza hem de deneyim kazanmamıza vesile oldu. Kendilerine bize bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.