Hindistan'daki Samsung grevi dördüncü haftasında! 600 işçi gözaltına alındı

Hindustan Times'ın habere göre, Güney Kore firması Samsung Electronics'in Tamil Nadu eyaletindeki ev aletleri fabrikasındaki grev dördüncü haftasına girdi.

Hint polisi, daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talebiyle fabrika yakınına grev çadırları kuran 600 işçi ve sendika üyesinin sokak protestosu düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı. Yerel basındaki haberlerde, polisin işçileri 'sokak protestosuyla halkı rahatsız ettikleri' gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Grev 9 Eylül'de başlamıştı

Hindistan'daki Samsung çalışanları, 9 Eylül'de daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talebiyle greve gitmişti. İşçilerin grevi, Samsung'un Hindistan'da elde ettiği yıllık 12 milyar dolarlık gelirin yaklaşık üçte birine katkıda bulunan fabrikada çalışmaların durmasına yol açmıştı. Hint polisi, 16 Eylül'deki ilk müdahalesinde grevdeki 104 işçiyi gözaltında gözaltına almıştı.

Üretim hedefine darbe...

Samsung protestoları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yabancı yatırımcıları 'Hindistan'da üretim' planına ve elektronik üretimini 6 yıl içinde üçe katlayarak 500 milyar dolara çıkarma hedefine gölge düşürdü. Ucuz işgücünün cazibesine kapılan yabancı şirketler, tedarik zincirlerini Çin'in ötesinde çeşitlendirmek amacıyla üretim için giderek daha fazla Hindistan'ı kullanıyor.