Hintli dev, Türk firmanın tamamını aldı

23 Eylül 2020

Kerim ÜLKER

Türkiye ile Hindistan arasında siyasi sorunlar devam etse de ekonomide bazı anlaşmalar hala imzalanmaya devam ediyor.

Hindistan’ın en büyük hayvan sağlığı şirketlerinden Sequent Scientific, Provet'ten yüzde 40 hisse satın aldı.

Hintli şirket, İstanbul merkezli Türk firması Provet’in yüzde 40’lık hissesi için 17.1 milyon dolar yani 131 milyon lira ödedi.

Hintli şirket bu satın almayı ise İrlanda’da kurduğu bağlı firması Alivira Animal Health aracılığıyla yapacak. Hisse devri 31 Ekim 2020'de tamamlanacak.

Ankara'da üretim yapıyor

Hintli şirket, bu satın alma ile Provet’teki payını da yüzde 100’e çıkarmış oldu. 2014 yılında Türkiye pazarına giren Sequent, Provet’in yüzde 60’ını bünyesine katmıştı.

1997’de kurulan, binek, kanatlı ve ev hayvanlarına yönelik ürün geliştiren Provet, 1998’de Türkiye’de ilk kez enjeksiyona hazır penisilini piyasaya sürdü. 2013’de

Ankara Polatlı’da 20 dönümlük arazi üzerine tesis kuran şirket, 50 civarında ülkeye ihracat yapıyor.

Ana ortak ABD'li Carlyle

Hindistan, İspanya, Türkiye, Almanya ve Brezilya'da 2 binden fazla çalışanı olan Sequent’in ana hissedarı ise ABD’li yatırım fonu Carlyle. 201 milyar dolarlık aktifi olan Carlyle, geçtiğimiz aylarda Hintli şirketin yüzde 75’ini bünyesine katmıştı.