Hintli milyarder, Bursalı şirketin tamamını aldı

Kerim ÜLKER

Türk Hava Yolları’nın anlaşmaları bitirildi, Çelebi’nin yatırımlarına deyim yerindeyse el konuldu. Birçok Türk inşaat ve hizmet şirketinin aldığı projeler iptal edildi veya incelemeye alındı. Türkiye ise bu sürece karşı temkinli davranırken, Hintli firmaların yatırımları kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’ye 2021 yılında gelen Hintli milyarderin şirketi, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi firmalarından birinin yüzde 100 sahibi oldu.

Dünya Gazetesi duyurmuştu

Hatırlayacağınız üzere Dünya Gazetesi, Hindistan’ın en önemli otomotiv yan sanayi şirketlerinden Samvardhana Motherson Reflectec’in Türk şirketi Plast Met’in yüzde 75’lik hissesinin alımını Türkiye’de ilk kez duyurmuştu.

O dönem yaptığımız haberde Samvardhana Motherson Reflectec, kalıp ve aydınlatma üreticisi Plast Met Gruop’un yüzde 75’lik hissesi için 21.8 milyon Euro ödemişti. Haberimizde Türk şirketin 2019'da 33.4 milyon Euro ciro yaptığını paylaşmıştık. Hintli otomotiv yan sanayi devi, Türk şirkette kalan hisseler için görüşmelere başladı. Edindiğim bilgilere göre yüzde 25’lik hisse için Hintli dev, kalan hisseler için 115 milyon lira ödeyecek, Bursa’da üretim yapan Plast Met’in yüzde 100’ünün sahibi olacak.

8.9 milyar dolar serveti var

1986 yılında kurulan Motherson Group’un şu ana kadar 24 satın alma yaptığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Vivek Chaand Sehgal, “Bu, Motherson Group'un 25’inci satın alması. Türkiye, Motherson’ın küresel operasyonlarında 42’nci ülke olacak. Şirketimizin Vizyon 2025 planı kapsamında gelirleri 4 yıl içinde 12 milyar dolardan 36 milyar dolara yani 3’e katlanacak” demişti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vivek Chaand Sehgal, 2024 yılı verilerine göre 8.9 milyar dolarlık servetle Hindistan’ın 30’uncu zengin ismi.

129 bin çalışanıyla, 13 milyar dolar ciro yapıyor

1986 yılında Japon devi Sumitomo ortaklığıyla kurulan Samvardhana Motherson International, geçen yılı 13 milyar dolarlık ciro ile kapattı. 129 bin çalışanı olan Hindistan merkezli şirket, binek otomobiller için kablo demetleri, plastik bileşenler ve dikiz aynaları üretiyor.