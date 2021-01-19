Hintli milyarder, Türk şirketin çoğunluğunu satın aldı

KERİM ÜLKER

Türkiye ile Hindistan arasında siyasi gerilim, ekonomide pek engel tanımıyor. Türkiye’de şirket alımı yapan Hintli devlere bir yenisi daha eklendi. 114 bin çalışana sahip Hindistan’ın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri olan Samvardhana Motherson Reflectec, Plast Met’in çoğunluk hissesini satın aldı. Hintli şirket, kalıp ve aydınlatma üreticisi Plast Met Gruop’un yüzde 75’lik hissesi için 21.8 milyon Euro yani yaklaşık 200 milyon lira ödeyecek. 2019'da 33.4 milyon Euro ciro yapan Plast Met’in alınmasıyla Hintli şirketin yıllık 1.4 milyon adetlik araç pazarına Türkiye de eklenecek.

Anlaşmanın 3 ay içinde tamamlanacağını dile getiren Motherson Group Yönetim Kurulu Başkanı Vivek Chaand Sehgal, “Türkiye, yıllık 1,4 milyon adet binek araç üretim kapasitesi ve uzun vadeli büyüme potansiyeli ile Motherson için stratejik bir büyüme pazarı. Motherson Sumi, böylece Türkiye, Avrupa bölgesindeki müşterilerine hizmet veren bir platform olarak önemli bir rol oynayacak ”dedi.

5.5 milyar dolar serveti var

1986 yılında kurulan Motherson Group’un şu ana kadar 24 satın alma yaptığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Vivek Chaand Sehgal, “Bu, Motherson Group'un 25’inci satın alması. Türkiye, Motherson’ın küresel operasyonlarında 42’nci ülke olacak. Şirketimizin Vizyon 2025 planı kapsamında gelirleri 4 yıl içinde 12 milyar dolardan 36 milyar dolara yani 3’e katlanacak” diye konuştu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vivek Chaand Sehgal, 2019 yılı verilerine göre 5.5 milyar dolarlık servete sahip.

400 çalışanı bulunuyor

1987 yılında kurulan Plast Met, 2002 yılında kalıp şirketini kurdu. İstanbul ve Bursa’daki tesislerinde ayda 6 milyon parça üretim gerçekleştiren Plast Met’in 400 çalışanı var. Şirket, Brezilya'dan Meksika'ya Rusya'dan Çin'e 4 kıtada 10’un üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.