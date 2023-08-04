Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı, TAV'la dijitalleşecek

Kerim ÜLKER

TAV Technologies adlı firmasıyla havalimanlarında bilişim çözümleri üreten şirket, yazılımdan donanıma birçok alanda faaliyet gösteriyor. 4 kıtada, 20 den fazla ülkede, 50’den fazla havalimanına teknoloji götüren TAV, bu ülkelere bir yenisini daha ekledi. Hırvatistan’ın dünyaya açılan kapısı olan Zagreb Uluslararası Havalimanı, TAV Technologies’in bilişim ve teknik çözümleri kullanacak.

3.1 milyon yolcuya hizmet veriyor

Hırvat basınında yer alan bilgilere göre TAV’ın yazılımlarıyla Zagren Uluslararası Havalimanı, check-in, biniş ve yolcu akış yönetimi için birleşik bir yapı oluşturmak üzere PAX Analyzer çözümü ve Seyahat Belgesi Yetkilendirme Sistemi (TDAS) aracılığıyla İş Zekası işlevleriyle etkinleştirilen Ortak Kullanım Yolcu İşleme Sistemini (CUPPS) kullanacak.

Zagreb Havalimanı’nın Türk CEO'su Hüseyin Bahadır Bedir, "Kullanıcı dostu çözümler, tüm havalimanı çalışanlarımız için öğrenmesi kolay ve modern bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Çözüm ortağımız olarak TAV Technologies ile işbirliği yapmak, teknolojik yenilik ve inovasyon anlamında havalimanımıza değer kattı” dedi.

Hırvatistan'ın en büyük havalimanı olan Zagreb, bölgede uluslararası seyahat için önemli bir merkez haline geldi. 2022'de 3,1 milyon yolcuya hizmet vererek pandemi öncesi trafiğin yüzde 91'ini geri kazanan Zagreb Havalimanı’nın işletiminde Hırvat şirketlerin de olduğu bir konsorsiyum bulunuyor. TAV Technologies’in dün önemli bir ödül aldığını da duyurmak isterim. Global Data tarafından düzenlenen Airport Technology Excellence Awards'da Türk şirketi TAV, 2 farklı ödül aldı.

Bunlardan biri Uçuş Bilgi Görüntüleme Sistemi (FIDS). Diğeri ise Özbekistan projesi. TAV’ın üstlendiği Özbekistan'daki Semerkand Havalimanı'ndaki Total Airport Management Suite (TAMS) adı verilen uçuş, kaynak, SLOT yönetimleri gibi dijitalleşme süreci mükemmellik ödülüne layık görüldü.