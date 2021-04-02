HIS Türkiye ile Sun Group arasında 40 milyon euroluk yatırım anlaşması

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen ve Kapadokya Ekspresi ile başlayacak 'Yataklı Lüks Tren Turu' projesinin imzaları atıldı. Projenin 40 milyon euroya mal olması öngörülüyor.

İş birliğine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS ile Japonya-Türkiye arasındaki iş birliği için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, çalıştıkları konulardan birinin de Türkiye'deki turistlerin trenle taşınması konusu olduğunu söyledi. Dağlıoğlu, demir yolları ile turistik hizmet verme işini 2 şirketin bir araya gelerek hayata geçireceğini aktardı.

"Hedefimiz yıllık 200 bin turiste ulaşmak"

HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur ise, projenin kendileri için rüya proje olduğunu söyledi. Projenin turizm açısından önemine dikkati çeken Özkur, şunları kaydetti: "Özellikle şirketimizin Türkiye'de bu projeye başlaması Japon turistlerin bundan sonra çok daha fazla Türkiye'ye gelmesini sağlayacak. Kapadokya Ekspresi trenle ulaşımı sağlayacak. Özellikle dünyada trenle ulaşıma çok fazla talep var, buraya ciddi yatırımlar gerçekleşiyor. Tren yolculuğu ile birlikte çok daha geniş çerçevede, çok daha fazla şehrimizi bu ulaşımın içine dahil edeceğiz. Projenin başlangıcı Kapadokya ama daha sonra Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'e kadar uzandıracağız. Yolculuk ilk etapta İstanbul-Kapadokya arasında başlayacak, daha sonra ülkeyi kaplayan bir turizm demiryolu hattı olarak planlıyoruz. Projenin ilk yatırım bedeli 40 milyon euro, hedefimiz yıllık 200 bin turiste ulaşmak."

Tren yolculuğu yapan misafirlerin daha çok emekli yaşını aşmış turistler olduğunu bildiren Özkur, proje kapsamında kişi başı 5 bin euro turizm geliri ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar euroluk katkı sağlama hedefinde olduklarını bildirdi. Kapadokya İstanbul arası yataklı tren projesinin ülke turizmine önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Özkur, "Kapadokya Ekspresi'ni 5 yıldızlı 2 otel gibi düşünmek gerek, karşılıklı sefer yapılacak. Bu sene içinde, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

İlk etapta 200-250 kişilik istihdam sağlanacak

Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik de Türkiye'de 25 yıldır demir yolu sektöründe çalıştıklarına dikkati çekerek, "28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını demiryolları için almış olduk. Yolcu taşımacılığı alanında ilk Özel Demiryolu Tren İşletmecisi Yetki Belgesini alarak bu alanda faaliyetlerimize başladık. Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. İlk etaptaki yatırımla 200-250 kişilik istihdam sağlanacak. Sistem devreye girdikçe yatırım miktarı ve istihdam sayısı artacak."

Projenin yıllık 1 milyar euroluk bir ekonomi oluşturacağını belirten Atik, "Türkiye ekonomisine ve Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Bu yüzden böyle bir yatırıma başladık." ifadelerini kullandı.