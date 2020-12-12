Hitachi, Arçelik’le ortaklık istiyor

Kerim Ülker

Bugün sabah dünyaca ünlü haber ajansı Bloomberg, Koç Holding’e ait beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik’in, Japon sanayi devi Hitachi’nin beyaz eşya birimini satın almak için görüşmeler yaptığını yazdı. Konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve birkaç hafta içinde anlaşmanın sonuçlanabileceği belirtildi. Satın almanın bedelinin yaklaşık 500 milyon dolar olabileceği aktarıldı. Ancak edindiğimiz bilgi ve Japon medyasındaki yer alan haberlerde satın alma görüşmelerinde Hitachi’nin hisse satışına yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor. Japon Nikkei Gazetesi’nde yer alan iddialara göre Hitachi’nin yurtdışı beyaz eşya işinde yüzde 60’lık hisse satmak istediği, bunun karşılığında da 300 milyon dolarlık bir bedel istediği ifade edildi.

Daha önce de Toshiba ile adı geçmişti

Hatırlanacağı gibi 2016’nın şubat ayında Arçelik, Japon teknoloji devi Toshiba’nın beyaz eşya birimini satın alma görüşmelerinde adı geçmişti. Bloomberg’in yaptığı o haberde de Arçelik’in ilgilendiği Toshiba’yı Çinli ev aletleri üreticisi Midea, 90 milyon dolara satın almıştı. 2015 yılında Hitachi, denizaşırı klima işinin de yüzde 60 hissesini büyük bir ABD otomobil parçaları şirketi olan Johnson Controls'e satmıştı. Kalan yüzde 40 hisseye sahip olan Hitachi Global Life Solutions, Johnson Controls ile bir ortak girişim aracılığıyla bu yurt dışı satışlarını genişletiyor. Hitachi, Arçelik ile ortaklığında da aynı yaklaşımı kullanmayı planlıyor. Beko, Flavel, Grundig ve Altus gibi 12 markayı bünyesinde barındıran Arçelik, geçmiş yıllarda Güney Afrika’da Defy Appliances Pty, Bangladeş’te Singer ve Pakistan’da Dawlance Group şirketlerini satın aldı. Arçelik, Tayland, Hindistan, Romanya gibi ülkelere de tesis kurarak yatırım yaptı.